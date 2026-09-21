樂高版「黑暗騎士」登上 Nintendo Switch 2！由 TT Games 開發的開放世界動作冒險遊戲《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》（LEGO Batman：Legacy of the Dark Knight）於近日推出 Switch 2 版本，支援繁體中文，玩家可以從年輕的布魯斯韋恩開始，一路見證他成為守護哥譚市的蝙蝠俠。豪華版同步加入全新 DLC，更首次讓玩家直接操作小丑與哈莉・奎茵，在阿卡漢瘋人院大鬧一場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從布魯斯韋恩一路玩到黑暗騎士　7名角色探索哥譚市

《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》於近日登上 Nintendo Switch 2，由曾打造《LEGO Star Wars：The Skywalker Saga》的 TT Games 製作，遊戲以開放世界「哥譚市」為舞台，劇情從布魯斯韋恩年輕時接受刺客聯盟訓練開始，之後逐漸成為蝙蝠俠，並陸續與高登、貓女、羅賓、夜翼及蝙蝠女等角色建立合作關係。

本作共有7名可操作角色，包含蝙蝠俠、高登、羅賓、夜翼、蝙蝠女、貓女及塔莉雅，每人都有不同技能與裝備；敵人陣容則有小丑、企鵝人、急凍人、毒藤女及班恩等經典反派。遊戲內還收錄約 100 套服裝、20 輛以上載具，以及超過 250 種蝙蝠洞裝飾與戰利品，玩家可以開著歷代蝙蝠車在哥譚市自由探索。

▲玩家將從年輕的布魯斯韋恩一路見證他成為守護哥譚市的蝙蝠俠。（圖／翻攝自Nintendo）
▲玩家將從年輕的布魯斯韋恩一路見證他成為守護哥譚市的蝙蝠俠。（圖／翻攝自Nintendo）
▲玩家可操作蝙蝠俠穿梭開放世界哥譚市，在城市中自由探索。（圖／翻攝自Nintendo）
▲玩家可操作蝙蝠俠穿梭開放世界哥譚市，在城市中自由探索。（圖／翻攝自Nintendo）
豪華版追加小丑、哈莉奎茵　直接逃出阿卡漢

本次 Switch 2 版同步推出標準版與豪華版，美區 Nintendo eShop 標準版售價 69.99 美元（約新台幣 2100 元），豪華版 89.99 美元（約新台幣 2700 元）。豪華版除了遊戲本體，還包含「Legacy Collection」，收錄《Batman: Arkham》系列、《Batman Beyond》等主題服裝、蝙蝠車以及蝙蝠洞裝飾。

同步推出的「Mayhem Collection」則加入全新故事任務，玩家可以操作小丑與哈莉・奎茵從阿卡漢瘋人院逃脫，還能在新的「Mayhem Mode」中直接於哥譚街頭製造混亂；另外還附有 Sinister Pack，包含 7 套角色服裝、新蝙蝠車及蝙蝠洞裝飾。

遊戲目前已登上 Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S、Steam 與 Epic Games Store，Switch 2 版支援 1 至 2 人同機遊玩及繁體中文。

▲《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》以樂高風格重現哥譚市中的罪犯與敵人。（圖／翻攝自Nintendo）
▲《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》以樂高風格重現哥譚市中的罪犯與敵人。（圖／翻攝自Nintendo）
▲遊戲延續樂高系列幽默風格，蝙蝠俠將與多名角色展開互動與冒險。（圖／翻攝自Nintendo）
▲遊戲延續樂高系列幽默風格，蝙蝠俠將與多名角色展開互動與冒險。（圖／翻攝自Nintendo）
▲《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》收錄多名可操作角色，每人都有不同技能與裝備。（圖／翻攝自Nintendo）
▲《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》收錄多名可操作角色，每人都有不同技能與裝備。（圖／翻攝自Nintendo）

相關新聞
林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

新聞稿與採訪邀請，請寄 joweilin@gamania.com