樂高版「黑暗騎士」登上 Nintendo Switch 2！由 TT Games 開發的開放世界動作冒險遊戲《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》（LEGO Batman：Legacy of the Dark Knight）於近日推出 Switch 2 版本，支援繁體中文，玩家可以從年輕的布魯斯韋恩開始，一路見證他成為守護哥譚市的蝙蝠俠。豪華版同步加入全新 DLC，更首次讓玩家直接操作小丑與哈莉・奎茵，在阿卡漢瘋人院大鬧一場。
從布魯斯韋恩一路玩到黑暗騎士 7名角色探索哥譚市
《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》於近日登上 Nintendo Switch 2，由曾打造《LEGO Star Wars：The Skywalker Saga》的 TT Games 製作，遊戲以開放世界「哥譚市」為舞台，劇情從布魯斯韋恩年輕時接受刺客聯盟訓練開始，之後逐漸成為蝙蝠俠，並陸續與高登、貓女、羅賓、夜翼及蝙蝠女等角色建立合作關係。
本作共有7名可操作角色，包含蝙蝠俠、高登、羅賓、夜翼、蝙蝠女、貓女及塔莉雅，每人都有不同技能與裝備；敵人陣容則有小丑、企鵝人、急凍人、毒藤女及班恩等經典反派。遊戲內還收錄約 100 套服裝、20 輛以上載具，以及超過 250 種蝙蝠洞裝飾與戰利品，玩家可以開著歷代蝙蝠車在哥譚市自由探索。
豪華版追加小丑、哈莉奎茵 直接逃出阿卡漢
本次 Switch 2 版同步推出標準版與豪華版，美區 Nintendo eShop 標準版售價 69.99 美元（約新台幣 2100 元），豪華版 89.99 美元（約新台幣 2700 元）。豪華版除了遊戲本體，還包含「Legacy Collection」，收錄《Batman: Arkham》系列、《Batman Beyond》等主題服裝、蝙蝠車以及蝙蝠洞裝飾。
同步推出的「Mayhem Collection」則加入全新故事任務，玩家可以操作小丑與哈莉・奎茵從阿卡漢瘋人院逃脫，還能在新的「Mayhem Mode」中直接於哥譚街頭製造混亂；另外還附有 Sinister Pack，包含 7 套角色服裝、新蝙蝠車及蝙蝠洞裝飾。
遊戲目前已登上 Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S、Steam 與 Epic Games Store，Switch 2 版支援 1 至 2 人同機遊玩及繁體中文。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《樂高蝙蝠俠：黑暗騎士傳承》於近日登上 Nintendo Switch 2，由曾打造《LEGO Star Wars：The Skywalker Saga》的 TT Games 製作，遊戲以開放世界「哥譚市」為舞台，劇情從布魯斯韋恩年輕時接受刺客聯盟訓練開始，之後逐漸成為蝙蝠俠，並陸續與高登、貓女、羅賓、夜翼及蝙蝠女等角色建立合作關係。
本作共有7名可操作角色，包含蝙蝠俠、高登、羅賓、夜翼、蝙蝠女、貓女及塔莉雅，每人都有不同技能與裝備；敵人陣容則有小丑、企鵝人、急凍人、毒藤女及班恩等經典反派。遊戲內還收錄約 100 套服裝、20 輛以上載具，以及超過 250 種蝙蝠洞裝飾與戰利品，玩家可以開著歷代蝙蝠車在哥譚市自由探索。
本次 Switch 2 版同步推出標準版與豪華版，美區 Nintendo eShop 標準版售價 69.99 美元（約新台幣 2100 元），豪華版 89.99 美元（約新台幣 2700 元）。豪華版除了遊戲本體，還包含「Legacy Collection」，收錄《Batman: Arkham》系列、《Batman Beyond》等主題服裝、蝙蝠車以及蝙蝠洞裝飾。
同步推出的「Mayhem Collection」則加入全新故事任務，玩家可以操作小丑與哈莉・奎茵從阿卡漢瘋人院逃脫，還能在新的「Mayhem Mode」中直接於哥譚街頭製造混亂；另外還附有 Sinister Pack，包含 7 套角色服裝、新蝙蝠車及蝙蝠洞裝飾。
遊戲目前已登上 Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S、Steam 與 Epic Games Store，Switch 2 版支援 1 至 2 人同機遊玩及繁體中文。