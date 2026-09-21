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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目今（21）日點燃戰火，中華隊首戰強碰「衛冕軍」韓國隊，被視為分組龍頭的關鍵決定戰。韓國隊毫無懸念推出韓國職棒（KBO）斗山熊明星投手郭斌先發；中華隊則派出合作金庫20歲投手林佾葳掛帥，頗有「奇兵」意味。從賽制來看，中華隊首戰或許採取了「投手戰力保留」的策略，即便以分組第2帶著1敗劣勢進入超級循環賽（複賽），但後續若能接連擊敗日本與中國，依然有極大機會殺進金牌戰。可以預期，中華隊可能是為了將強投戰力集中於關鍵的「台日大戰」，而不想在首戰就過度消耗寶貴的投手資源。本屆亞運棒球賽制與過往相同，預賽將8支球隊分為2組，取分組前2名晉級複賽（超級循環賽），並將預賽兩隊之間的對戰成績帶入。若取得分組龍頭，將以1勝0敗的戰績優勢交手另一組前2名；若以分組第2晉級，則帶著0勝1敗的劣勢進入複賽。中華隊預賽依序交手韓國、泰國與香港。從戰力評估來看，泰國與香港實力與中華隊有明顯落差，因此今日這場「台韓大戰」勢必成為分組第1的決定戰。至於複賽階段，同樣取戰績前2名晉級金牌戰、後2名落入銅牌戰。正因預賽成績會帶入計算，手握1勝優勢的球隊，在爭奪金牌戰門票時壓力勢必減輕不少。既然首戰如此重要，為何教練團會派出20歲合庫小將林佾葳，與韓職王牌郭斌同場對決？其實從賽制推演來看，首戰對韓固然重要，但複賽面對日本與中國同樣不容有失，特別是迎戰實力堅強的日本社會人聯軍，中華隊必須備妥頂級強投才能全力一搏。因此可以理解，中華隊首戰很可能是採取「保留投手戰力」的佈局。若對韓國「All In」陣中所有旅外強投卻不幸吞敗，不僅高機率落入分組第2，進入複賽後更可能面臨投手調度捉襟見肘的困境。若今日選擇適度保留戰力，待面對日本、中國時強投傾巢而出，一旦順利拿下2連勝，戰績將形成2勝1敗。屆時複賽戰局可能出現以下兩種發展： 第一種情況，若韓國複賽連勝日、中拿下3勝0敗，中華隊2勝1敗（複賽連勝日、中），日本隊吞下1勝2敗（複賽不敵韓、台），中華隊便能以戰績優勢，穩穩收下金牌戰門票。第二種情況，若韓國在複賽勝中、敗日，中華隊2勝1敗（複賽連勝日、中），日本隊同樣2勝1敗（複賽勝韓、敗台），將形成「台、韓、日」三強戰績互咬的局面，屆時將透過比較對戰優質率（TQB）決定排名。雖然中華隊推派林佾葳先發讓外界有些意外，但若能借助這位「奇兵」之力一舉搶下勝利，絕對能大幅減輕複賽壓力。林佾葳雖然球速不算快，但他擁有出色的變化球與水準之上的控球能力，是標準「讓打者打不好」的型態。過去曾有教練指出，林佾葳的投球風格與沉穩的心態，相當適合在短期國際賽扛起先發重任。