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名古屋亞運游泳賽事今（21）日於東京水上運動中心迎來第2天賽程。中華游泳代表隊上午共有8名好手分頭出擊5項預賽。其中莊沐倫與張喬禕雙雙刷新全國紀錄，攜手張雅佳及韓安齊共4名選手成功闖進下午的決賽門票，晚間將再度下水衝擊獎牌。第三度登上亞運殿堂、來自台北市大的台灣仰式一哥莊沐倫，今日在男子50公尺仰式預賽第3組第3水道登場。他展現極佳狀態，游出25秒15觸牆，刷新由自己保持的25秒16全國紀錄，僅次於中國名將徐嘉余、韓國尹智煥與新加坡陳德，以總排名第6名強勢晉級決賽；同項目的黃育騰則以26秒89排在第19名止步。男子100公尺蛙式預賽同樣傳出破紀錄好消息，就讀台灣大學的張喬禕在第3組第6水道游出1分00秒75，打破由陳志明保持的1分01秒12障礙，大幅推進全國紀錄，最終以總排名第9順利挺進決賽。女子項目方面，台日混血好手張雅佳在女子50公尺仰式預賽第2組第5水道出發，觸牆成績為28秒53，僅次於韓國好手金承元的27秒91，以分組第2、總排名第8搶下決賽席次。台美混血泳將韓安齊則在女子200公尺個人混合式預賽第3組游出2分18秒47，以總排名第10順利卡位晉級晚間決賽。