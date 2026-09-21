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疑似地雷爆炸 來源仍無法確認

北韓近年大改DMZ 頻繁埋雷、架設鐵絲網

兩韓邊境非軍事區（DMZ）21日驚傳爆炸事故！韓國陸軍第25師官兵上午在西部戰線、軍事分界線（MDL）以南執行搜索任務時，突然發生不明爆炸，造成3名軍官受傷，其中2人傷勢嚴重，由直升機緊急送醫。外界初步研判事故可能由地雷爆炸引起，但目前尚無法確認究竟是北韓埋設的地雷，或韓國軍方原有地雷所致。根據韓聯社等韓媒報導，韓國聯合參謀本部表示，21日上午，韓國軍方3名幹部在西部戰線DMZ、軍事分界線以南地區執行任務期間，因「不明爆炸」受傷。其中2名傷者已由緊急救援直升機送醫，另1人先經陸路撤離，再安排直升機後送。韓媒報導，3人均被送往國軍首都醫院接受治療，其中2人傷勢嚴重。從事故現場情況研判，目前不排除是地雷爆炸導致官兵受傷，不過軍方尚未確認爆炸物種類及來源，仍無法判定引爆的究竟是北韓軍方近年埋設的地雷，還是韓國軍方過去部署的地雷。韓國軍方已著手調查事故經過及爆炸原因。值得注意的是，韓國聯合參謀本部先前曾表示，在DMZ南側部分地區發現地形出現變化，並針對北韓軍方可能在相關區域埋設地雷一事，與聯合國軍司令部進行協商。北韓近年持續在DMZ內進行地雷埋設、架設鐵絲網及興建防禦設施等工程。北韓領導人金正恩將南北韓關係定調為「敵對的兩個國家」後，北韓自2024年起陸續在DMZ進行埋設地雷、架設鐵絲網、清除植被及興建屏障等工程，被韓國視為將南北韓邊界進一步「國境線化」的措施。施工過程中也屢次出現北韓軍人越過軍事分界線的情況。韓國媒體報導，光是最近約1個月，北韓軍人越過軍事分界線的情況就超過20次。韓國聯參議長與聯合國軍司令官9月9日也曾前往東部戰線前線哨所，實地檢查近期北韓軍人頻繁越界的情況及DMZ警戒態勢。目前軍方尚未將21日的爆炸事故歸因於北韓，是否與北韓近年在DMZ內的地雷部署活動有關，仍有待後續調查釐清。