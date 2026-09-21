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針對近日有政治人物指稱，雲林縣政府當年終止「台西綠能專區」計畫，導致原本有意進駐台西的日本三井Outlet撤資，雲林縣政府21日嚴正駁斥，強調相關說法是「假訊息」，認為根本是把不同企業混為一談。縣府指出，當年台西綠能專區所涉及的投資業者是能源領域的「日本三井住友集團」，並非經營百貨、Outlet及購物中心的「三井不動產」，兩家公司為不同企業；此外，台西工業區可引進的產業類別為「綜合性工業」，與三井不動產經營的商業設施也不相符。雲林縣府表示，當年中央投入104億元開發雲林離島式基礎工業區新興區，後續若大部分土地轉供綠能業者種電，對地方產業發展的帶動有限，也不符合縣府對土地效益的期待。因此，張麗善上任後即與中央溝通，並於108年6月正式函請經濟部工業局終止原「台西綠能專區」計畫，獲中央同意廢止，後續轉向推動台西產業園區，希望保留土地彈性，未來引進低污染、低耗能及高附加價值產業。縣府進一步說明，台西綠能專區當時雖經中央核定19億元經費，規劃用於變電所及饋線等設施，但當時952名私有地主中，僅約三分之一同意開發為綠能專區；此外，相關審議也認為原本規劃的土地範圍較為零碎，可能影響整體土地利用。因此，縣府認為重新檢討開發方向，有其必要性，並非單純以「終止綠能計畫」就能概括整起政策調整。對於外界可能將此事解讀為雲林反對綠能發展，縣府強調，雲林本身就是農業大縣，也是台灣綠能發展的重要基地，支持能源轉型並未改變，但能源政策不能以犧牲農業、漁業及地方長期發展為代價。縣府指出，當年全國光電快速擴張期間，各地陸續出現居民陳情、土地使用及農漁業權益等爭議，因此地方政府更應在能源發展與土地利用之間取得平衡，而不是因為中央已編列經費，就忽略地方實際條件。縣府指出，台西地區是雲林未來產業發展的重要腹地，隨著麥寮港發展、產業轉型，以及國家能源與產業政策變化，縣府目前正推動「台西智慧綠色產業園區」相關規劃及環境影響評估，希望讓土地能同時兼顧產業、能源、環境與地方發展需求。換言之，縣府強調政策方向並非放棄綠能，而是希望透過重新規劃，讓有限土地創造更大的整體效益。縣府並提到，「麥寮工商綜合港」已於去年11月動土，預計3年內完成，認為這也凸顯台西地區產業腹地的重要性。縣府表示，當初若1163公頃土地全部配合中央規劃種電，土地可能被綁定使用20年，將壓縮未來產業布局與轉型空間，因此張麗善任內推動重新規劃，是為台西及麥寮港周邊保留長期發展可能。雲林縣政府強調，未來仍將持續推動台西產業園區與麥寮港周邊產業布局，同時積極招商引資，希望引進符合地方條件的產業，創造就業、產業發展及觀光消費等多元效益。至於外界所稱「終止台西綠能專區導致三井Outlet撤資」的說法，縣府則再次強調，涉及的企業本身就是不同公司，產業類型也不相同，呼籲外界勿將兩者混為一談。