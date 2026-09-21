115年國慶大會紀念品今天開箱！慶籌會大會處處長羅正杰表示，今年紀念品延續國慶主視覺設計，兼具科技感、實用性及台灣特色，包括結合手機支架功能的磁吸保溫瓶、首度推出的主視覺迷你燈箱，以及以台灣米製作的梅花米餅等。同時也將於「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，抽出50名幸運民眾贈送國慶紀念品，讓沒能出席國慶大會的民眾也能一同慶祝中華民國生日快樂。
羅正杰指出，今年國慶以「中華民國生日快樂」為主題，並以「TAIWAN TOGETHER AS ONE」為核心精神，各項紀念品延伸「晶片矩陣」雙十主視覺，運用國旗顏色及漸層光影等設計元素，將國慶意象融入日常用品，展現台灣的科技創新與多元活力。
保溫瓶可當磁吸手機架
今年紀念品在設計上也兼顧實用性與機能，不鏽鋼磁吸保溫瓶由台灣在地廠商製作，採用304不鏽鋼，並結合磁吸手機支架功能，除日常飲水外，也可固定手機使用。首度推出的主視覺迷你燈箱，則將「晶片矩陣」雙十圖樣轉化為桌面擺設及小夜燈，點亮後呈現國慶主視覺的漸層光影。
除了科技感，今年紀念品也有台灣特色米食。國慶梅花米餅以100%台灣米製作，採梅花造型並加入草莓呈現粉紅色澤，以非油炸製程呈現台灣米食新風貌。禮賓袋內另備有國慶貴賓帽、紀念雙色口罩、主視覺徽章、紋身貼紙、小國旗及濕紙巾等紀念品，結合「晶片矩陣」雙十主視覺，增添國慶氛圍。
臉書可抽獎
羅正杰說明，為讓沒能出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶紀念品，慶籌會於「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，抽出50名幸運民眾贈送國慶紀念品。民眾只要追蹤粉專、公開分享活動貼文並標註2位朋友，即可參加抽獎，即日起至9月30日中午12時止，歡迎全民一起參與，共同祝福「中華民國生日快樂」。
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保溫瓶可當磁吸手機架
今年紀念品在設計上也兼顧實用性與機能，不鏽鋼磁吸保溫瓶由台灣在地廠商製作，採用304不鏽鋼，並結合磁吸手機支架功能，除日常飲水外，也可固定手機使用。首度推出的主視覺迷你燈箱，則將「晶片矩陣」雙十圖樣轉化為桌面擺設及小夜燈，點亮後呈現國慶主視覺的漸層光影。
羅正杰說明，為讓沒能出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶紀念品，慶籌會於「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，抽出50名幸運民眾贈送國慶紀念品。民眾只要追蹤粉專、公開分享活動貼文並標註2位朋友，即可參加抽獎，即日起至9月30日中午12時止，歡迎全民一起參與，共同祝福「中華民國生日快樂」。