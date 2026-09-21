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打造AI與智慧產業基地

「石榴育才」

「雲科研發」

「產業落地」

雲林縣長候選人張嘉郡今（21）日提出「斗六未來10年城市發展模型」，擘劃斗六下一個10年的城市發展藍圖，以「石榴育才、雲科研發、產業落地」3大支柱為核心，串聯石榴科技實驗教育、雲林科技大學及斗六智慧電動車創新產業園區，打造中台灣AI智慧產業新核心，建構從教育培育、科技研發、企業實作到青年就業安居的完整發展路徑。「教育決定人才，人才帶動產業，產業改變城市。」張嘉郡表示，她希望讓孩子在斗六看見未來、讓人才在斗六找到舞台、讓企業在斗六找到機會，讓教育與產業成為推動斗六下一個10年的雙引擎，也讓斗六成為中台灣AI智慧城市的新典範。張嘉郡今舉行「斗六未來10年城市發展模型」發布記者會，透過教育、研發與產業3個節點串連起來，形成「石榴育才、雲科研發、企業實作、產業落地、青年安居」的完整循環，讓斗六不只是行政中心，未來更能成為中台灣AI與智慧產業的重要基地。張嘉郡表示，面對AI的快速崛起與產業快速變革的時代，斗六不能只談道路、建築與公共設施，從她決定參選縣長以來，她不斷問自己：「要培養什麼樣的人才？要發展什麼樣的產業？要為下一代準備一座什麼樣的城市？」張嘉郡提出的第一個支柱是「石榴育才」，石榴國中從招生不足的狀況，透過發展科技實驗教育成功轉型，未來她將推動增設高中部，朝向「科技實驗完全中學」發展，建立6年一貫科技實驗教育體系，課程涵蓋AI、資訊工程、機電整合、自動控制、物聯網、雲端運算等，培養具備科技素養與創新能力的新世代人才。「我們希望培養孩子不只要會使用AI，更要懂AI，不只是操作科技，更要有能力創造科技。」張嘉郡說，教育是城市競爭力的起點，也是未來人才培育最重要的投資，也是未來雲林能夠彎道超車的關鍵。張嘉郡提出的第二個支柱是「雲科研發」，目前雲科大已建置智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地，她希望雲科能成為雲林升級的引擎，未來能向下扎根，接軌科技實驗教育，向上鏈結AI與智慧移動高階研發，向外深化與企業、產業園區的產學合作，打造完整的人才培育鏈。張嘉郡提出的第三個支柱是「產業落地」，未來將第一優先加速推動斗六智慧電動車創新產業園區，全區規劃約241公頃，聚焦智慧電動車及產業AI化發展，預估可創造約4100個就業機會，年產值上看150億元。張嘉郡強調，未來的產業園區不能只是提供土地等待企業進駐，而是打造AI、智慧移動、無人載具、自駕系統、車用電子及智慧製造的完整產業生態，讓企業能在斗六完成研發、測試、驗證、人才媒合及產學合作，真正形成願意長期扎根的產業聚落。退休校長林淑英肯定張嘉郡提出的政見，她認為透過完整的教育環境，可以讓雲林子弟不必外漂，學業完成後可以留在雲林發展，她舉張嘉郡爭取高鐵設站微粒，她相信張嘉郡擔任縣長一定可以完成這個目標。雲林縣工業會理事長陳麒升表示，斗六是雲林發展的軸心，如果雲林20個鄉鎮可以串成美麗的珍珠，斗六扮演示範的關鍵角色，讓各鄉鎮可以學習，「斗六好，雲林就好；雲林好，台灣就好。」