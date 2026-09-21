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名古屋亞洲運動會男籃金牌戰昨（20）日晚間落幕，韓國隊在當家一哥李賢重27分的帶領下，以67：57擊敗地主日本隊奪下金牌，全體隊員得以順利解套兵役。在比賽結束鳴哨的第一時間，李賢重在振奮落淚後獨自走向場邊，緊緊擁抱現任日本男籃強化委員長、同時也是長崎維爾卡GM的伊藤拓摩，並向日本男籃總教練桶谷大致意。這幕溫馨畫面被日本球迷拍下上傳至社群媒體，迅速在網路掀起熱烈討論，讓大批日韓球迷動容表示：「真的討厭不起來。」亞運男籃金牌戰上演的日韓大戰張力十足，剛與NBA拓荒者隊簽下「Exhibit 10」合約的李賢重，下半場連飆關鍵三分球殺翻對手，賽後確認奪金並獲得兵役解套的瞬間甚至激動落淚。在比賽結束的哨聲響起後，李賢重並沒有立刻與隊友狂歡擁抱，反而第一時間奔向日本隊場邊，找上現任日本男籃強化委員長、同時也是日本B聯賽長崎維爾卡（Nagasaki Velca）的總經理伊藤拓摩。隨後他也恭敬地向日本隊總教練桶谷大致意，感謝對手的指教。至於李賢重與伊藤拓摩之間有什麼緣份？伊藤拓摩是日本B.League球隊長崎維爾卡（Nagasaki Velca）的總經理兼營運高層。伊藤拓摩在長崎隊推動補強時，看中李賢重頂尖的外線投射能力與比賽影響力，成功將他簽下並納入陣中。在效力長崎隊期間，李賢重帶領球隊勇奪B.League總冠軍，李賢重個人更獲頒FMVP與年度最佳五人。今年休賽季李賢重獲得NBA波特蘭拓荒者隊提供的「Exhibit 10」訓練營合約時，長崎維爾卡決定買斷與他的合約。當時，伊藤拓摩代表球團公開發表聲明，明確表示長崎球隊上下將「全力支持李賢重追逐從小到大的NBA夢想」，並為他獻上祝福，兩人之間的好感情自然無須多言。這段紀錄李賢重賽後第一時間擁抱敵隊高層與教頭的影片在X上遭韓日網友瘋傳，引發廣大迴響。許多日本球迷紛紛留言大讚：「一結束就馬上去跟日本隊教練團握手的樣子，真的讓我超佩服」、「雖然日本隊輸了很不甘心，但完全無法討厭李賢重」、「希望他在NBA也能成功……」、「實力也是國家隊等級，連人品都是國家隊等級」。