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中國5年產量翻3倍 去年突破1.2萬噸

中國製卻寫「宇治抹茶」 產地一看竟是安徽

「宇治」商標遭限制 業者改把名稱塞進公司名

全球掀起抹茶熱潮，中國近年也大舉擴張抹茶產業，2025年產量已突破1.2萬噸，不僅約為日本2倍，更被中國官媒宣稱占全球產量約7成。不過隨著產業快速成長，也衍生出品牌爭議，中國網路上陸續出現標榜「宇治抹茶」的中國製商品，甚至連京都百年茶舖沿用多年的產品名稱都被拿來使用，引發日本業者擔憂消費者混淆產地與品質。根據日本朝日電視台節目《モーニングショー》（Morning Show）報導，全球抹茶人氣近年持續攀升。節目走訪一家1854年創業的京都日本茶專賣店，店內約8成顧客都是外國觀光客，不少人更是專程為抹茶而來。有來自荷蘭的旅客表示，自己就是「為了品嚐抹茶來到日本」；一名美國遊客則說，過去比較喜歡咖啡，但現在更偏愛抹茶的鮮味與清爽口感。龐大的全球需求也帶動中國抹茶產業急速擴張。根據《人民日報》報導，中國2025年抹茶產量超過1.2萬噸，約占全球總產量70%，已成為全球最大抹茶生產國。相較2020年產量還不到4000噸，短短5年間已增加至3倍以上，目前產量約為日本的2倍。其中，貴州省銅仁市正積極打造「抹茶之都」。當地海拔較高，經常籠罩在雲霧之中、日照時間較短，被認為具備適合茶葉生長的自然條件。銅仁2025年抹茶產量約2500噸，今年更計畫一口氣提高至5000噸，單一城市的產量就逼近日本去年全國約6300噸的規模。當地也把抹茶發展成完整產業鏈，隨處可見「抹茶之町」等宣傳標語，抹茶專賣店今年以來快速增加，除了常見的餅乾、巧克力及飲料，業者還開發抹茶粥、抹茶燕窩飲品、抹茶啤酒、抹茶麵、水餃，甚至推出「抹茶火鍋」。銅仁也興建大型自動化抹茶加工廠，其中一座廠房長約280公尺，今年5月更開設以抹茶為主題的園區，希望結合製造與觀光，進一步擴大產業規模。有當地業者表示，抹茶正處於「爆發性流行」階段，過去當地居民收入偏低，發展抹茶產業後，收入也有明顯增加。不過中國抹茶市場高速成長的同時，「宇治抹茶」名稱遭冒用的問題也日益受到日本業界關注。依日本業界定義，「宇治抹茶」使用來自京都、奈良、滋賀及三重4府縣的茶葉，由京都業者按照宇治地區流傳的製法加工，再經研磨製成。但節目實際從中國購物平台購入多款以「宇治抹茶」名義販售的商品，其中部分包裝直接印上日文「宇治抹茶」，甚至出現不自然的日文文字，看起來宛如日本進口商品，但仔細查看產地，實際上卻來自中國安徽省。其中一款產品甚至名為「青嵐」，與創業可追溯至江戶時代中期的京都宇治老舖「丸久小山園」長年販售的代表性抹茶名稱相同，而中國版「青嵐」售價不到日本產品的一半。節目向中國銷售業者詢問時，對方坦承原料來自中國，但否認產品是仿冒品，宣稱「青嵐」只是用來表示抹茶等級、區分產品級別的名稱。然而，節目發現該產品罐身背面的公司名稱中，同樣出現「宇治抹茶」字樣，使消費者第一眼難以判斷產品究竟是否來自日本。事實上，日本業界早已試圖處理相關問題。節目指出，2019年由京都製茶公司等組成的團體曾向中國主管機關要求限制「宇治」名稱的使用，此後帶有「宇治」字樣的茶類商標已無法取得註冊。但相關限制並未涵蓋「公司名稱」，因此陸續有中國業者將「宇治抹茶」等字樣直接放進企業名稱，再將公司名稱印在商品包裝上，使「宇治」仍能出現在中國製抹茶產品。丸久小山園對此表示，相關作法不僅可能讓消費者誤解商品原產地及品質，也可能損害多年來致力提升宇治茶品牌價值的製茶企業及茶業團體之信用與利益，「是不能坐視不管的問題」。業界並擔憂，隨著全球抹茶需求急升，如果消費者無法清楚辨別產地，中國產品不當使用「宇治抹茶」名稱或搭便車的情況持續擴大，恐進一步稀釋日本產地品牌價值。對此，節目評論員表示，抹茶文化本身可追溯至中國，中國其實完全可以強調自身歷史淵源、打造自己的品牌，不需要在日本抹茶獲得全球知名度後，再模仿「宇治」等日本產地名稱。他直言，中國「應該更有自己的驕傲」，甚至大可主張自己才是抹茶文化的源頭；如今看到日本產品受到全球歡迎後再加以模仿，反而令人遺憾。男星長嶋一茂則指出，類似爭議並非第一次發生，並提到中國過去在角色商品、食品等領域，也曾多次出現仿冒爭議。