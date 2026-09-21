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▲蔡天鳳案今開審！百人清晨6點排隊旁聽（圖／截自Hk01新聞網）

香港名媛蔡天鳳2023年疑遭殺害並殘忍肢解一案，震驚全港社會，事隔逾兩年，案件今（21日）終於在高等法院正式開庭審理，前夫鄺港智、前家翁鄺球，以及前大伯鄺港傑三人被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，全案審理過程備受各界高度矚目。開庭當天，三名被告均戴著口罩出庭，並分別坐在犯人欄內的上、中、下三排位置，現場另有5名懲教人員在場戒護。由於本案審理以英語進行，三名被告全程配戴耳機，透過傳譯員即時口譯聆聽案件內容，整體表現相當平靜，未見明顯情緒波動。從外觀打扮來看，鄺港智與鄺港傑兩人皆身穿西裝、戴上眼鏡出庭，但未打領帶；至於一頭光頭造型的鄺球，則以白色T恤現身法庭，三人裝扮各異。值得一提的是，首被告鄺港傑在聆訊過程中，數度出現雙手交叉抱胸的動作。由於本案自案發以來話題性極高，開庭當天現場也湧現大批關注民眾。據了解，約有100名市民一早便前往法院旁聽，甚至有民眾特地表示，正是因為這起案件「太轟動」，才會特地起大早前來排隊，部分旁聽人士更早在今早6時許，就已抵達高等法院外排隊等候。由於現場旁聽需求相當踴躍，司法機構除了開放審理案件的正庭外，也特別在庭外大堂加開延伸庭，供民眾旁聽案件審理過程；另外還在其他樓層同步增設延伸庭，以因應如此龐大的旁聽人潮，場面相當壯觀。根據起訴內容，三名被告分別為：現年33歲、職業司機的前大伯鄺港傑；現年67歲、已退休的前家翁鄺球；以及現年30歲、目前無業的前夫鄺港智。三人皆被控於2023年2月21日，在香港涉嫌謀殺名媛蔡天鳳，並於同年2月21日至23日期間，涉嫌阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體，罪名相當嚴重。本案陣容堅強，控方由資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）代表出庭；被告方面，首被告鄺港傑由大律師Trevor Beel代表，次被告鄺球則由大律師戴偉奧（Oliver Davies）代表辯護，第三被告鄺港智則由大律師安華暉（Andrew Raffell）擔任辯護律師。全案審理則交由暫委法官祁彥輝（Brian Keith）負責主持，控辯雙方大律師與主審法官全數皆為外籍人士，陣容備受外界關注。這起震撼香港社會的懸案，隨著正式開庭審理，真相是否能水落石出，後續審理進度也將持續牽動社會各界目光。