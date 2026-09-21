1999年9月21日發生的921大地震，至今屆滿27周年，地震陰影仍深植台灣民眾心中，LINE台灣今（21）日公布日本、台灣及泰國防災意識調查，高達85.2%的台灣受訪者最關注地震，比例遠高於颱風與乾旱、缺水。不過，台灣僅6%受訪者認為防災準備充分，逾8成坦言準備不足或尚未開始。
LINE針對日本、台灣及泰國LINE使用者進行防災意識調查，共有1260名受訪者參與，結果顯示，各地民眾關注的災害類型，反映當地常見的天然災害風險，台灣民眾最關注的天然災害是地震，占85.2%；第二名為颱風61.9%，第三名是乾旱、缺水51.7%，接著依序為山崩37.6%及暴雨36.2%。日本同樣最擔心地震，占88.8%，其次是颱風51.0%與暴雨43.8%；泰國最關注的則是洪水，占76.7%，地震70.2%及乾旱、缺水54.3%分居第二、三名。
台灣逾8成準備不足
儘管多數民眾具備防災意識，實際行動仍有落差，調查顯示，39.0%的台灣受訪者表示「準備了，但還不夠」，另有41.9%「計畫準備，但尚未開始」，兩者合計達80.9%。日本自認準備不足或還沒開始的比例達88.1%，泰國則為75.0%，至於認為自己「準備充分」的受訪者，泰國占16.0%，台灣僅6.0%，日本則只有5.5%。此外，台灣有13.1%的受訪者表示「不打算準備」，高於泰國的9.0%及日本的6.4%，是三地中比例最高。
台灣人先囤水和食物 近7成備妥避難包
針對已開始採取防災行動的受訪者，台灣最常見的準備方式是儲備緊急用水、食品及日常生活用品，占72.5%；其次為準備手電筒、行動電源等防災用品及緊急避難包，占69.8%。第三名是確認與家人或重要人士的聯絡方式及平安確認方法，占61.4%；第四名為查看天然災害相關新聞60.3%，第五名則是確認避難場所及避難路線53.4%。
台灣55%看過災害假訊息
調查也發現，看到天然災害相關新聞，是三地民眾開始防災準備的主要契機，日本占53.5%、台灣占63.0%、泰國則達68.9%。不過，災害期間也容易出現真假難辨的消息。曾看過或聽過災害假訊息、錯誤資訊的比例，日本為42.6%、台灣55.0%，泰國更達66.7%。LINE台灣表示，目前已推出「LINE安全通報」功能，使用者遇到緊急狀況時，可回報自身狀態及所在位置，也能確認親友是否平安。
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儘管多數民眾具備防災意識，實際行動仍有落差，調查顯示，39.0%的台灣受訪者表示「準備了，但還不夠」，另有41.9%「計畫準備，但尚未開始」，兩者合計達80.9%。日本自認準備不足或還沒開始的比例達88.1%，泰國則為75.0%，至於認為自己「準備充分」的受訪者，泰國占16.0%，台灣僅6.0%，日本則只有5.5%。此外，台灣有13.1%的受訪者表示「不打算準備」，高於泰國的9.0%及日本的6.4%，是三地中比例最高。
台灣人先囤水和食物 近7成備妥避難包
針對已開始採取防災行動的受訪者，台灣最常見的準備方式是儲備緊急用水、食品及日常生活用品，占72.5%；其次為準備手電筒、行動電源等防災用品及緊急避難包，占69.8%。第三名是確認與家人或重要人士的聯絡方式及平安確認方法，占61.4%；第四名為查看天然災害相關新聞60.3%，第五名則是確認避難場所及避難路線53.4%。
台灣55%看過災害假訊息
調查也發現，看到天然災害相關新聞，是三地民眾開始防災準備的主要契機，日本占53.5%、台灣占63.0%、泰國則達68.9%。不過，災害期間也容易出現真假難辨的消息。曾看過或聽過災害假訊息、錯誤資訊的比例，日本為42.6%、台灣55.0%，泰國更達66.7%。LINE台灣表示，目前已推出「LINE安全通報」功能，使用者遇到緊急狀況時，可回報自身狀態及所在位置，也能確認親友是否平安。