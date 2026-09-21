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汽機車闖入台中3大熱門自行車道將無所遁形！台中市政府觀光旅遊局今年7月起正式啟用「24小時車牌辨識科技執法」，針對「東豐自行車綠廊」、「后豐自行車道」及「潭雅神綠園道」嚴格取締違規車輛，全面守護自行車騎士與散步民眾的安全。台中市觀旅局長陳美秀表示，3大自行車道每逢假日吸引大批民眾前往運動休憩，過去常有汽車、機車及微型電動二輪車違規駛入，與騎士、行人搶道爭執。本次導入科技執法系統後，能全天候自動辨識並記錄違規車輛資訊，隨後移請警方依法查處，大幅提升取締效率，徹底降低人車交織的事故風險。觀旅局提醒，這三大自行車道均屬專用道路，非授權之汽機車及微型電動二輪車切勿闖入。違規駛入者將依「道路交通管理處罰條例」第45條規定，開罰新台幣600元以上、1,800元以下罰鍰，呼籲用路人切勿心存僥倖。觀旅局說，3大自行車道串聯台中山城與周邊熱門景點，是台中極具代表性的觀光廊帶。未來將持續觀察科技執法實施成效，並配合安全需求滾動式調整管理措施，確保民眾能享有優質、安心的單車旅遊環境。