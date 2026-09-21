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李沛綾2024年結束18年婚姻，當時表示和老公因經濟和生活價值觀有落差，努力磨合後仍無法達成共識，未料今（21）日卻前往台中警局控訴前夫家暴，預計下午2點會出面說明。事實上，李沛綾過去曾在訪問中提到，前夫在結婚前承諾一個月給她50萬，要她別拍戲，未料婚後熱衷投資，累積高達上億元的債務，對於他諸多行為都非常失望。李沛綾預告今下午2點將現身台中警局，控訴前夫家暴，然而這段婚姻早在她剛結婚時就出現問題，李沛綾說前夫求婚時承諾每月給她50萬，要她不要拍戲，而她當時剛好有點職業倦怠，因此步入婚姻，未料婚後雙方生活觀念落差太大，且前夫熱衷投資，還為此縮減孩子的教育費用，一問才知道前夫已經負債上億元，讓她無奈嘆，「說的跟做的完全不一樣。」不僅如此，前夫到最後甚至不給家用，李沛綾只能吃老本度日，前夫還對她說，「那妳回去賺啊。」讓她心灰意冷決定離婚。