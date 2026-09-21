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2026年名古屋亞運空手道賽事再傳捷報，上屆杭州亞運抱憾無緣獎牌的台灣空手道好手石政中，今（21）日在男子對打67公斤級賽事銅牌戰以9：3狂勝越南好手屈海南，成功收下個人生涯首面亞運銅牌，同時也是中華代表團在本屆亞運進帳的第4面獎牌，目前累積2銀、2銅。身為目前台灣世界排名最佳的男子空手道選手，石政中今日從32強一路挺進。首輪他先以4：3驚險過關擊敗塔吉克選手蘇爾塔諾夫；16強面對敘利亞好手穆罕默德，在先失1分的情況下連進「一本」與「半勝」，反倒以5：1拿下。8強戰面對卡達強敵阿納塔什，雙方上演拉鋸戰，石政中在最後關頭積極搶攻，以6：5險勝搶下4強門票。來到4強準決賽，石政中面對地主日本名將小崎友碁，開賽雙方僵持不下，石政中雖率先破冰取分，但隨後遭對方強攻，最終以2：5讓出金牌戰門票，轉戰銅牌戰爭取最後的頒獎台席位。重整旗鼓後，石政中在銅牌戰面對越南選手屈海南展現志在必得的侵略性。比賽鈴響後他率先掌握對手破綻拿下「有效」，強勢取得關鍵的「先取分優勢」，隨後發動閃電般的攻勢，不僅拿下「半勝」，更一舉狂斬7個有效分，將比分拉開至6：2領先。面對越南對手的反擊追分，石政中防守端展現更加沉著、牢牢鎖住戰局，終場就以9：3的大比分優勢輕取對手、摘下銅牌。3年前的杭州亞運，首度參賽的石政中同樣殺入 4 強，卻在銅牌戰不敵土庫曼選手，最終無緣站上頒獎台留下巨大遺憾，如今終於一圓奪牌夢，替中華隊進帳本屆第4面獎牌。