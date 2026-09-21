我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣在社群貼出多個粉專與廣告截圖，強調都是詐騙。（圖／翻攝自林逸欣 Shara FB）

女星林逸欣的爸爸、神經內科醫師林春銘在今年4月癌逝，她與家人都忍住悲痛繼續努力生活，也時常在社群分享日常。其中，最受矚目的就是「林春銘腦神經診所」販賣的自製薰衣草精油膏，不少老粉原本擔心會停賣，但林逸欣為了讓爸爸的愛傳承下去，成立了公司留下爸爸心血。不料詐騙卻越來越猖狂，竟用AI造假她的聲音跟臉來編造故事賣假貨，讓她罕見動怒喊：「太惡劣了。」近期不斷出現薰衣草精油膏的購物網站或粉絲專頁，還有大量廣告出現，就連林逸欣成立的公司「欣宇宙有限公司」，也都被有心人士設立了粉專販賣精油膏，甚至廣告上還用AI造假林逸欣的聲音及臉，看起來真實度非常高，不少人也因此受騙、買到假貨。對此，林逸欣也罕見動怒，在社群將部分詐騙網站及廣告截圖，怒寫上「詐騙」兩字，並在貼文中強調「以下全是詐騙」，怒喊：「太惡劣了，用AI製作我的聲音、我的臉編造故事，還到處下廣告，害一堆人受騙。」林逸欣也再次聲明表示欣宇宙有限公司目前沒有申請任何粉專、診所（目前門市）的粉專一直都是「林春銘醫師神經醫學網」，並強調不會下廣告、也沒有團購、沒有蝦皮、沒有貨到付款、沒有超商取貨，希望買家不要被騙。