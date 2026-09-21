中秋節在周五（9月25日）就要到來，據中央氣象署資料顯示，2026年中秋呈現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻出現在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分，不過中秋節前後都還是拍攝月亮的最佳時段，知名攝影師「Paddy Chao 趙培均」分享，手機拍月亮最需留意「光線控制和對焦」，關鍵在於懂得善用手機的攝影構圖與調光機制。
對於許多民眾來說，拿手機拍月亮，最常遇到的挫折莫過於拍出一團「死白光球」，或是因為手晃而讓畫面糊成一片，趙培均指出，許多人為了看清月亮而誤用「錄影模式截圖法」，反而導致畫面畫質低落、失去紋理細節，想要擺脫照片死白與模糊的困境，要先善用手機的攝影構圖與調光機制。
手機拍月亮3步驟曝 構圖、對焦、曝光一次掌握
趙培均以 iPhone 為例，想要拍攝月亮，第一步是「場景選擇」，建議將手機切換至原生光學變焦的最大倍率，避免過度放大導致數位畫質破壞；第二步則是「畫面安排」，構圖時盡量不要把月亮擺在正中間，可以將月亮放在畫面的三分之一處，並主動加入屋頂、樹枝或建築物等前景，利用前後景深度為相片增添層次感。
最重要的是第三步「光線控制」，由於手機手持拍攝時不好對焦，對焦時記得點擊月亮「邊緣反差較大」的區域，或先對焦在無限遠處的明顯天際物，對好焦後，務必手動將曝光值（EV）調到 -1 到 -2 之間，才拍得出月亮的紋理與陰影，不會整顆死白，精準捕捉到月球表面的紋理和陰影。
傍晚月升搭地景最美 天文館開放手機接望遠鏡
除了掌握個人手機的操作技巧，善用觀測時間與地點也能大幅提升拍照成功率，氣象署提及，中秋節當天，台北、花蓮月出時間為下午4時51分，台中為下午4時54分、高雄下午4時55分，由於傍晚月升時天空仍帶有微微暮光，此時天空與月亮的亮度反差較小，是利用地景搭配月亮入鏡的絕佳時機。
此外，台北市立天文科學教育館也將在9月25日晚間7時至9時，舉辦「月光魔法夜」中秋特別活動，並在館後門戶外車場特別設置「手機拍攝專區」，提供專業天文望遠鏡供現場民眾接上手機拍攝，同時在臺北天文館YouTube頻道進行中秋賞月直播。
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趙培均以 iPhone 為例，想要拍攝月亮，第一步是「場景選擇」，建議將手機切換至原生光學變焦的最大倍率，避免過度放大導致數位畫質破壞；第二步則是「畫面安排」，構圖時盡量不要把月亮擺在正中間，可以將月亮放在畫面的三分之一處，並主動加入屋頂、樹枝或建築物等前景，利用前後景深度為相片增添層次感。
最重要的是第三步「光線控制」，由於手機手持拍攝時不好對焦，對焦時記得點擊月亮「邊緣反差較大」的區域，或先對焦在無限遠處的明顯天際物，對好焦後，務必手動將曝光值（EV）調到 -1 到 -2 之間，才拍得出月亮的紋理與陰影，不會整顆死白，精準捕捉到月球表面的紋理和陰影。
除了掌握個人手機的操作技巧，善用觀測時間與地點也能大幅提升拍照成功率，氣象署提及，中秋節當天，台北、花蓮月出時間為下午4時51分，台中為下午4時54分、高雄下午4時55分，由於傍晚月升時天空仍帶有微微暮光，此時天空與月亮的亮度反差較小，是利用地景搭配月亮入鏡的絕佳時機。
此外，台北市立天文科學教育館也將在9月25日晚間7時至9時，舉辦「月光魔法夜」中秋特別活動，並在館後門戶外車場特別設置「手機拍攝專區」，提供專業天文望遠鏡供現場民眾接上手機拍攝，同時在臺北天文館YouTube頻道進行中秋賞月直播。