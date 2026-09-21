2026年世界盃足球賽圓滿落幕後，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）從場上的進球機器一路歪成「迷因王」，其中一支被惡搞的「吃飯被鏡子裡的自己嚇到」AI影片更紅到誇張，只見他吃到一半轉頭看鏡子，下一秒竟被自己的臉嚇到，單一貼文就衝破3000萬次觀看。沒想到哈蘭德本人也看過這支迷因，最近乾脆找來MrBeast坐在旁邊，親自把AI版演成真人版，神還原影片曝光後，立刻吸引超過1700萬人觀看，網友全笑瘋。
哈蘭德神還原AI迷因片 被鏡子裡的自己嚇爆
身高195公分的哈蘭德配上一頭金色長髮，踢球時殺氣十足，但只要一下場，隨便一個表情都能被截成哏圖，更妙的是，他完全沒有偶像包袱，知道網路上一堆人拿自己的臉亂玩，自己也很愛看迷因、跟著大家一起笑；其中最經典的就是「被鏡子裡的自己嚇到」，但原始影片不是哈蘭德，而是中國喜劇創作者的搞笑短片，後來遭網友用AI換上哈蘭德的臉，反而一路紅遍全球。
哈蘭德今年8月剛好把留了多年的招牌長髮剪掉，這次就頂著全新超短髮坐到鏡子前神還原AI迷因，他手上拿著食物，先若無其事往鏡子一瞄，下一秒照著原版突然被自己的倒影嚇到、整個人往抖一下，坐在旁邊的MrBeast更有戲，原本只顧著低頭吃麵，完全沒在管哈蘭德，結果被他突如其來的動作嚇到，立刻跟著抬頭看人，下意識的反應全被拍下，也成了這次「不是AI，真的是本人」最好笑的證據。
另外一項鐵證，就是影片後來由擁有7970萬粉絲的足球IG帳號「433」公開，貼文直接寫下：「哈蘭德真的重現了那個迷因。」官方直接認證這回沒有AI換臉、也沒有網友惡搞，真的是哈蘭德本尊出來親自演一次。
哈蘭德介紹 挪威足球代表隊當家前鋒
哈蘭德是挪威足球代表隊當家前鋒，目前效力英超曼城，身高195公分的他以驚人的速度、爆發力及進球效率聞名，2022年加盟曼城後首個賽季就在英超攻進36球，一舉打破單季進球紀錄，並幫助球隊拿下英超、足總盃及歐冠「三冠王」。哈蘭德不只球技凶猛，一頭金色長髮、超高大身材加上極具辨識度的五官，也讓他成為足球圈最有記憶點的球星之一，今年更首度隨挪威征戰世界盃，人氣直接衝出足球圈，沒想到比賽結束後，他反而靠著各種搞笑表情、迷因及短影音持續爆紅，徹底坐穩「足壇迷因王」寶座。
IG
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身高195公分的哈蘭德配上一頭金色長髮，踢球時殺氣十足，但只要一下場，隨便一個表情都能被截成哏圖，更妙的是，他完全沒有偶像包袱，知道網路上一堆人拿自己的臉亂玩，自己也很愛看迷因、跟著大家一起笑；其中最經典的就是「被鏡子裡的自己嚇到」，但原始影片不是哈蘭德，而是中國喜劇創作者的搞笑短片，後來遭網友用AI換上哈蘭德的臉，反而一路紅遍全球。
哈蘭德今年8月剛好把留了多年的招牌長髮剪掉，這次就頂著全新超短髮坐到鏡子前神還原AI迷因，他手上拿著食物，先若無其事往鏡子一瞄，下一秒照著原版突然被自己的倒影嚇到、整個人往抖一下，坐在旁邊的MrBeast更有戲，原本只顧著低頭吃麵，完全沒在管哈蘭德，結果被他突如其來的動作嚇到，立刻跟著抬頭看人，下意識的反應全被拍下，也成了這次「不是AI，真的是本人」最好笑的證據。
另外一項鐵證，就是影片後來由擁有7970萬粉絲的足球IG帳號「433」公開，貼文直接寫下：「哈蘭德真的重現了那個迷因。」官方直接認證這回沒有AI換臉、也沒有網友惡搞，真的是哈蘭德本尊出來親自演一次。
哈蘭德介紹 挪威足球代表隊當家前鋒
哈蘭德是挪威足球代表隊當家前鋒，目前效力英超曼城，身高195公分的他以驚人的速度、爆發力及進球效率聞名，2022年加盟曼城後首個賽季就在英超攻進36球，一舉打破單季進球紀錄，並幫助球隊拿下英超、足總盃及歐冠「三冠王」。哈蘭德不只球技凶猛，一頭金色長髮、超高大身材加上極具辨識度的五官，也讓他成為足球圈最有記憶點的球星之一，今年更首度隨挪威征戰世界盃，人氣直接衝出足球圈，沒想到比賽結束後，他反而靠著各種搞笑表情、迷因及短影音持續爆紅，徹底坐穩「足壇迷因王」寶座。
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