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聯發科漲破5000大關 友達漲停

央行鬆綁紅利未延續 營建五虎收跌

台股今（21）日「開平盤」，隨即由科技股領軍往上攻，以電子零組件、半導體股拉抬，最終收47718點，上漲538點、1.14%，成交量8202億元。台積電（2330）則開盤跌至2445元，隨後翻紅，最終收在2480元，漲20元、0.81%。台股漲勢主力來自科技類股，包括電子零組件及半導體類股都有相當漲勢；而在傳產方面，受到國際油價影響的燃油氣、化工、塑膠等都有一定好表現。其中，聯發科（2454）開盤4800元，隨即一路抬升，一度來到5035點，最終收在5010元，大漲6.37%。另外，友達光電（2409）傳出與英特爾（Intel）在Micro LED 基板先進封裝領域有合作，今日直接漲停，股價來到33.35元。而電子零組件中的被動元件盤中則是「幾家歡樂幾家愁」，原本受到科技股漲勢，許多企業亮起紅燈，但進入盤中以後，僅有國巨*（2327）漲1.2%、台嘉碩（3221）漲2.4%；其餘被動元件股則收跌，華新科（2492）、禾伸堂（3026）則分別收跌0.32%、0.75%。而類股今日較乏力的包括生醫、營建、資訊服務，上週才因為央行在房市信用管制釋出鬆綁訊號而上揚的營建類股，今日則慘翻綠。「營建五虎」興富發 （2542）、遠雄建（5522）、愛山林（2540）、長虹（5534）、華固（2548）均收跌1至3%。今日台股漲幅排行包括國慶科技（1721）、公準（3178）、科嶠（4542）、欣厚-KY（4924）、高僑（6234）、元晶（6443）、惠光（6508）。今日台股跌幅排行穎崴（6515）、凱碩（8059）、商丞（8277）、連展投控（3710）、鴻勁（7769）。