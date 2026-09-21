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▲蘭德葛伯（左起）、辛蒂克勞馥、凱亞葛柏、普雷斯利葛柏全家福。（圖／美聯社）

美國傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的獨子普雷斯利葛柏（Presley Gerber）在當地時間昨（20）日於一家戒治中心去世，得年27歲，詳細死因尚未公布。葛柏生前曾經透露遭受憂鬱症所苦，並想幫助跟他一樣受到身心症折磨的人走出困境。據英媒《BBC》報導，克勞馥與企業家丈夫蘭德葛伯（Rande Gerber）的發言人艾莉詹金斯（Allie Jenkins）對外公布普雷斯利葛柏的死訊，「在這段非常艱難與痛苦的時期，家人希望大家能給予隱私。」葛伯和母親辛蒂克勞馥、妹妹凱亞葛柏（Kaia Gerber）一樣從事模特兒工作，年僅16歲時就在義大利品牌Moschino的時裝秀上首次亮相，隨後曾經為Burberry、Dolce & Gabbana及Bottega Veneta等精品大牌走秀。近年，葛伯曾經公開談論自己的心理健康問題與使用藥物困境，2023年，他在Podcast節目中說：「在經歷過心理健康、憂鬱症及隨之而來的一些問題後，我覺得無論我能幫助一個人還是一百個人走出我曾經身處的那種境地，對我來說就足夠了。」