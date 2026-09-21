中秋節將於9月25日登場，命理專家小孟老師分享「中秋轉運大法」，一口氣分享感情婚姻、工作及財運3種陣法，表示：「旺到停不了！」感情方面以月亮、紅線及蠟燭象徵正緣與團圓；工作運則用23枚硬幣呼應農曆八月十五的數字；想求財則準備5罐礦泉水祭拜土地公，再每日飲用1罐、持續5天，曾有民眾完成祈求後夢見土地公托夢。
🟡求感情婚姻：「玲龍陣法」用8蠟燭、15紅線祈正緣
小孟老師表示，農曆八月十五日中秋節正逢月亮最圓的時刻，民間相傳「月圓」也象徵感情圓滿、順利。若是單身者，可在9月25日凌晨0時，也就是9月24日跨至9月25日之際，準備8個蠟燭圍成一圈，再將15條紅線放在圓圈正中央。
進行時，人站在圓圈外，雙手合十向月亮禱告：「信徒某某某家住在哪裡，目前單身，希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一次中秋夜準備月餅與糕點來答謝你。」
小孟老師指出，太陰娘娘又稱「月娘」、「太陰星君」，中國古代則稱為「月神」，民間也有將農曆八月十五日中秋節視為太陰娘娘誕辰的說法。
若已有另一半，希望感情更加順利，也能在中秋午夜準備伴侶照片；若有暗戀對象，則準備對方照片，再找一面鏡子朝向月亮，並將兩張照片放在鏡子旁，象徵吸收月神能量，祈求兩人和合團圓。依照方法，鏡子前、後、左、右各點上一炷香，待香燒完後即可完成儀式。
🟡工作運、升遷求旺：23枚硬幣排成圓圈
小孟老師也分享工作運開運方法，民間有中秋節為土地公生日的說法，若想祈求工作順利、升遷及財運，可趁月圓時準備23枚硬幣。
至於為何是23枚，小孟老師解釋，因為農曆八月十五日的「8＋15」正好等於23，因此以23枚硬幣作為陣法象徵。
實際進行時，將硬幣正面朝上、數字面朝下，排成一個圓圈，人坐在圓圈中央，雙腳盤坐，前方再放置一個碗，裡面放入黑曜石水晶與白水晶，象徵太極中的黑與白。
準備完成後向上天稟報，並念出：「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉、步步高昇。」一共念49遍。結束後將23枚硬幣全部收起來，等中秋節過後找時間，與自己想存下的錢一同存入銀行，象徵「大發利市、扭轉乾坤」。
🟡求財運：「五路吸金大法」帶5罐水回家
至於希望加強財運的民眾，小孟老師則分享「中秋五路吸金大法」。中秋節當天中午，可前往距離住家較近的土地公廟，先向土地公祝賀生日，接著準備5罐礦泉水放在土地公供桌上。
祈求時可以說：「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水，我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」
祭拜完成後，將5罐礦泉水帶回家，一天喝1罐，連續5天，象徵把「五路財水」帶回。小孟老師也分享，有些人完成相關祈求後，曾表示夢見土地公托夢，為這項民俗方法增添神祕色彩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師表示，農曆八月十五日中秋節正逢月亮最圓的時刻，民間相傳「月圓」也象徵感情圓滿、順利。若是單身者，可在9月25日凌晨0時，也就是9月24日跨至9月25日之際，準備8個蠟燭圍成一圈，再將15條紅線放在圓圈正中央。
進行時，人站在圓圈外，雙手合十向月亮禱告：「信徒某某某家住在哪裡，目前單身，希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一次中秋夜準備月餅與糕點來答謝你。」
小孟老師指出，太陰娘娘又稱「月娘」、「太陰星君」，中國古代則稱為「月神」，民間也有將農曆八月十五日中秋節視為太陰娘娘誕辰的說法。
若已有另一半，希望感情更加順利，也能在中秋午夜準備伴侶照片；若有暗戀對象，則準備對方照片，再找一面鏡子朝向月亮，並將兩張照片放在鏡子旁，象徵吸收月神能量，祈求兩人和合團圓。依照方法，鏡子前、後、左、右各點上一炷香，待香燒完後即可完成儀式。
小孟老師也分享工作運開運方法，民間有中秋節為土地公生日的說法，若想祈求工作順利、升遷及財運，可趁月圓時準備23枚硬幣。
至於為何是23枚，小孟老師解釋，因為農曆八月十五日的「8＋15」正好等於23，因此以23枚硬幣作為陣法象徵。
實際進行時，將硬幣正面朝上、數字面朝下，排成一個圓圈，人坐在圓圈中央，雙腳盤坐，前方再放置一個碗，裡面放入黑曜石水晶與白水晶，象徵太極中的黑與白。
準備完成後向上天稟報，並念出：「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉、步步高昇。」一共念49遍。結束後將23枚硬幣全部收起來，等中秋節過後找時間，與自己想存下的錢一同存入銀行，象徵「大發利市、扭轉乾坤」。
至於希望加強財運的民眾，小孟老師則分享「中秋五路吸金大法」。中秋節當天中午，可前往距離住家較近的土地公廟，先向土地公祝賀生日，接著準備5罐礦泉水放在土地公供桌上。
祈求時可以說：「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水，我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」
祭拜完成後，將5罐礦泉水帶回家，一天喝1罐，連續5天，象徵把「五路財水」帶回。小孟老師也分享，有些人完成相關祈求後，曾表示夢見土地公托夢，為這項民俗方法增添神祕色彩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。