中秋節、教師節咖啡優惠齊發，周一開工咖啡優惠喝不完！7-11今（21）日APP開賣特選美式、特選拿鐵買9送9，每日凌晨0時重新補貨上架，另有教師節優惠指定茶飲買2送2，霜淇淋、思樂冰第2件10元；「LINE禮物」也有周一打氣日活動，多種7-11咖啡都是買1送1，另類線上寄杯限今天；全家APP開搶美式、拿鐵、霜淇淋、洋芋片買1送1優惠券；85度C則祭出第2杯3.5折，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月21日至9月28日
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
📍門市｜9月23日至9月28日
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜限9月21日
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月21日至9月23日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾四季春／白烏龍買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾梅子芒果酷繽沙39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）
📍APP優惠趣｜9月14日至9月18日
◾肉肉漢堡洋芋片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾紅牛日本醡橘能量飲料買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至9月22日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP｜9月19日至9月23日
◾特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾現煮茶機40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
📍APP｜9月16日起至9月22日
◾特大杯美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）
◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）
◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡星巴克
9月21日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
85℃推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10時至晚間10時，大杯咖啡系列第2杯3.5折，以大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價135元，平均每杯67.5元。
周三（9月23日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（9月25日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜9月21日至9月28日
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
📍APP優惠趣｜9月21日至9月23日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾四季春／白烏龍買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾梅子芒果酷繽沙39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）
◾肉肉漢堡洋芋片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾紅牛日本醡橘能量飲料買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP｜9月19日至9月23日
◾特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾現煮茶機40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
📍APP｜9月16日起至9月22日
◾特大杯美式29杯1001元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯拿鐵24杯1001元，6折（原價70元、特價42元）
◾大杯單品美式18杯1001元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵16杯1001元，5.7折（原價110元、特價63元）
◾大杯厚奶拿鐵26杯1001元，6折（原價65元、特價39元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡星巴克
9月21日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85℃推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10時至晚間10時，大杯咖啡系列第2杯3.5折，以大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價135元，平均每杯67.5元。
周三（9月23日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（9月25日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）