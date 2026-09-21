《名偵探柯南》服部平次、遠山和葉的戀情終於又有新進展！《名偵探柯南》官方表示，原作漫畫第106集重要篇章〈茜色的千秋樂〉將於9月26日起連續3週動畫化播出，平次將再次挑戰向青梅竹馬和葉告白，卻碰上連續殺人事件，能否趕上夕陽絕景說出心意，成為本篇最大看點。
平次、和葉是誰？青梅竹馬戀愛線跑了超多年
《名偵探柯南》粉絲追了多年的「平和戀」終於又有重大進展！官方近日公開服部平次、遠山和葉特別PV「二人の恋」，從兩人過去的經典互動一路回顧到最新劇情，並宣布原作漫畫第106集的重要篇章〈茜色的千秋樂〉將正式動畫化，9月26日起連續3週播出。
服部平次是《名偵探柯南》中重要的高中生偵探，來自大阪，推理能力出色，也是少數知道江戶川柯南真實身分就是工藤新一的人之一；遠山和葉則是與他從小一起長大的青梅竹馬，兩人明明互相在意，感情卻多年來始終差臨門一腳。
尤其平次為了向和葉告白，過去已經嘗試尋找各種浪漫時機，卻經常因為案件、突發狀況等原因失敗。官方這次也特別推出「二人の恋」PV，把兩人一路以來的感情名場面重新剪輯，最後接上〈茜色的千秋樂〉最新動畫畫面。
夕陽下再挑戰告白！還得先破解連續殺人案
〈茜色的千秋樂〉收錄於漫畫第106集，柯南一行人來到大阪「浪速藝術劇場」，觀看以毛利小五郎與服部平次為原型打造的舞台劇。平次得知「浪速 HARUKAS」展望樓層看到的夕陽是告白絕景後，立刻決定把握機會，準備在夕陽下向和葉表明心意。
然而浪漫計畫還沒開始，劇場周遭就出事了。舞台相關人士過去因被稱為「傀儡的惡魔」的演出家死亡，接連遭遇不幸，如今更出現彷彿重現詛咒般的連續殺人事件。平次除了得和柯南一起破解案件，還要趕上夕陽，在最佳時機向和葉告白。
動畫確定連播3週，9月26日播出〈茜色的千秋樂（初日）〉、10月3日〈前樂〉、10月10日〈大樂〉，首集為電視動畫第1214話，日本預定晚間6時播出。官方同步公開的主視覺也藏有巧思，故事重要舞台「浪速HARUKAS」直接倒掛在夕陽天空中，前方則是重新戴正帽子的平次，以及回頭望向他的和葉。
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《名偵探柯南》粉絲追了多年的「平和戀」終於又有重大進展！官方近日公開服部平次、遠山和葉特別PV「二人の恋」，從兩人過去的經典互動一路回顧到最新劇情，並宣布原作漫畫第106集的重要篇章〈茜色的千秋樂〉將正式動畫化，9月26日起連續3週播出。
服部平次是《名偵探柯南》中重要的高中生偵探，來自大阪，推理能力出色，也是少數知道江戶川柯南真實身分就是工藤新一的人之一；遠山和葉則是與他從小一起長大的青梅竹馬，兩人明明互相在意，感情卻多年來始終差臨門一腳。
尤其平次為了向和葉告白，過去已經嘗試尋找各種浪漫時機，卻經常因為案件、突發狀況等原因失敗。官方這次也特別推出「二人の恋」PV，把兩人一路以來的感情名場面重新剪輯，最後接上〈茜色的千秋樂〉最新動畫畫面。
〈茜色的千秋樂〉收錄於漫畫第106集，柯南一行人來到大阪「浪速藝術劇場」，觀看以毛利小五郎與服部平次為原型打造的舞台劇。平次得知「浪速 HARUKAS」展望樓層看到的夕陽是告白絕景後，立刻決定把握機會，準備在夕陽下向和葉表明心意。
然而浪漫計畫還沒開始，劇場周遭就出事了。舞台相關人士過去因被稱為「傀儡的惡魔」的演出家死亡，接連遭遇不幸，如今更出現彷彿重現詛咒般的連續殺人事件。平次除了得和柯南一起破解案件，還要趕上夕陽，在最佳時機向和葉告白。
動畫確定連播3週，9月26日播出〈茜色的千秋樂（初日）〉、10月3日〈前樂〉、10月10日〈大樂〉，首集為電視動畫第1214話，日本預定晚間6時播出。官方同步公開的主視覺也藏有巧思，故事重要舞台「浪速HARUKAS」直接倒掛在夕陽天空中，前方則是重新戴正帽子的平次，以及回頭望向他的和葉。