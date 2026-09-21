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富邦人壽聲明：

位於台北市中山區建國北路二段的富邦人壽辦公大樓，今（21）日上午驚傳持刀砍人案，一名年約40歲的男子，突然闖進辦公室，手持利刃揮砍38歲洪姓男業務員，之後雙方爆發激烈扭打，2人皆身受多處刀傷、意識不清，警消獲報後趕抵現場，立即將2人送醫搶救，行兇男子持他人證件進入，目前身分尚未釐清，全案持續擴大偵辦。富邦人壽表示，21日上午公司通訊處業務同仁遭外部人士攻擊受傷，第一時間已將受傷同仁送醫救治，並已通報警方調查中，公司將全力配合釐清。另公司高層業務主管亦已前往醫院探視同仁及關心家屬，同時也安撫單位同仁情緒。本次事件中，涉嫌持刀攻擊的男子，其後頸、胸口、左右大腿內側及雙手腕均有明顯割傷，被送往馬偕醫院救治，遭攻擊的38歲洪姓男員工，右頸部與胸部遭揮砍受傷，被送往台大醫院急救。警方也在現場查獲犯案刀具。根據警方初步調查，嫌犯黃男當時攜帶水果刀走進辦公室，於廁所與38歲的洪姓壽險職員發生衝突，2人當場扭打、互砍，雙雙重傷倒地。