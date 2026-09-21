一本借出去132年的雜誌，終於回到圖書館手中，而累積超過1.2萬美元（約新台幣近40萬元）的「超級逾期罰款」，竟然一毛錢都不用付！
根據《紐約郵報》報導，美國新罕布夏州康科德公共圖書館（ Concord Public Library ），近日收到一本1894年出版的《世紀畫報月刊》（The Century Illustrated Monthly Magazine），如果按照圖書館過去的逾期收費規定計算，這本雜誌從19世紀一路逾期到現在，4萬8220天，累積罰款原本高達1萬2055美元，足以買下一批全新的書刊。
不過，這名讀者這次不用破財。原因很簡單：康科德公共圖書館近年已經取消逾期罰款，因此這筆看似天價的欠款，在雜誌歸還的那一刻也跟著歸零。
《世紀畫報月刊》是19世紀美國頗具影響力的綜合性月刊，內容涵蓋文學、歷史、時事與社會議題；如今，它能在132年後重新回到圖書館，本身也意外變成一段「館藏故事」。
至於這本雜誌究竟是誰在132年前借走、如何保存到今天，圖書館目前沒有公布更多細節，歸還者是高齡84歲的漢森（John Hanson），據他所知，這本雜誌已經在他家中存放了好幾十年，他自己也不知道這本書當初是怎麼到他家的。
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《世紀畫報月刊》是19世紀美國頗具影響力的綜合性月刊，內容涵蓋文學、歷史、時事與社會議題；如今，它能在132年後重新回到圖書館，本身也意外變成一段「館藏故事」。
至於這本雜誌究竟是誰在132年前借走、如何保存到今天，圖書館目前沒有公布更多細節，歸還者是高齡84歲的漢森（John Hanson），據他所知，這本雜誌已經在他家中存放了好幾十年，他自己也不知道這本書當初是怎麼到他家的。