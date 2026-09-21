中華隊首戰交手強敵韓國隊，上演經典台韓大戰，中華隊推出業餘合庫20歲王牌林佾葳先發擔任奇兵，透過詭異投球節奏搭配變速球，面對韓國經典賽等級打線，前五局僅失1分好投，後續換上劉致榮第七局失掉2分，打線方面則被韓國投手群完全封鎖，目前首安尚未出爐，韓國隊第八局暫時3：0領先。

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八局下（中華隊0：3韓國）：

七局下（中華隊0：3韓國）：

七局上（中華隊0：1韓國）：

六局下（中華隊0：1韓國）：

六局上（中華隊0：1韓國）：

五局下（中華隊0：1韓國）：

五局上（中華隊0：1韓國）：

四局下（中華隊0：1韓國）：

四局上（中華隊0：1韓國）：

三局下（中華隊0：1韓國）：

三局上（中華隊0：1韓國）：

二局下（中華隊0：1韓國）：

二局上（中華隊0：0韓國）：

一局下（中華隊0：0韓國）：

一局上（中華隊0：0韓國）：

亞運棒球中華隊V韓國隊基本資訊：

中華隊先發陣容：

韓國隊先發陣容：

中華隊亞運24人名單：

韓國隊亞運24人名單：

台韓大戰轉播連結：

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2026年第20屆名古屋亞運棒球項目今（21）日開打，《NOWNEWS今日新聞》為讀者不斷更新最新戰況，讓您第一時間掌握最新戰況。陳敏賜：三振（出局）高育瑋：三振（出局）（代打）張翔：游擊飛球接殺（出局）文保景：保送上一壘金周元：中外野一壘安打，跑者上三壘朴浚淳：右外野二壘安打，1分打點，二三壘有人曺邢宇：中外野飛球接殺，1分打點（出局）朴在鉉：三振（出局）金智讚：二壘滾地球刺殺（出局）韓國隊換投：郭彬→趙丙炫黃韋盛：三振（出局）劉基鴻：右外野飛球接殺（出局）朱迦恩：右外野滾地球刺殺（出局）郭彬退場休息，本場6局無安打、狂飆10K，換上SSG登陸者趙丙炫，同樣是火球招呼，順利投出三上三下，中華隊仍無安打。中華隊換投：林佾葳→劉致榮金倒永：三振（出局）文賢彬：二壘滾地球刺殺（出局）盧施煥：左外野飛球接殺（出局）林佾葳主投五局僅失1分，成功壓制韓國隊打線，中華隊主動換投，由前旅美好手劉致榮登板，相隔將近2年再度回歸正式賽場，雖然先投出2壞球，但隨後對金倒永投出三振，再解決文賢彬、盧施煥，演出三上三下。陽柏翔：三振（出局）陳晨威：一壘滾地球刺殺（出局）楊振裕：三振（出局）郭彬球威完全壓制中華隊，超過155公里火球搭配變速、滑球，單局再投出2次三振，前六局都是無安打比賽。曺邢宇：三振（出局）朴在鉉：左外野飛球接殺（出局）金智讚：二壘滾地球刺殺（出局）林佾葳續投第五局，狀況仍在高檔，右高角度速球投出三振，再連續取得2個出局數，單局再度三上三下，目前已經連續解決11位韓國打者。朱迦恩：三振（出局）陳敏賜：保送上一壘高育瑋：三振（出局）蔡瑋泰：游擊滾地球刺殺（出局）中華隊1出局後，由精神領袖陳敏賜選到保送上壘，可惜後續業餘強打高育瑋、蔡瑋泰都被解決，郭彬前五局無安打比賽。文保景：投手滾地球刺殺（出局）金周元：投手滾地球刺殺（出局）朴浚淳：游擊滾地球刺殺（出局）林佾葳第四局好球率依然相當高，再度解決韓國經典賽先發等級的2位強打文保景、金周元，再讓朴浚淳打出游擊滾地球被刺殺，身為業餘投手的林佾葳4局僅被打出1安打、失1分。楊振裕：三振（出局）黃韋盛：二壘滾地球刺殺（出局）劉基鴻：二壘飛球接殺（出局）中華隊難以突破韓國王牌郭彬球威，後者單局再投出1K，後續再解決中職的黃韋盛、劉基鴻。金倒永：一壘界外飛球接殺（出局）文賢彬：左外野飛球接殺（出局）盧施煥：中外野飛球接殺（出局）林佾葳續投第三局，韓國明星打者仍不適應其球路，金倒永打成一壘界外球被接殺，後續文賢彬、盧施煥飛球出局。高育瑋：保送上一壘、暴投上二壘蔡瑋泰：三振陽柏翔：三振陳晨威：三振高育瑋選到保送上壘，中華隊首次站上壘包，但後續郭彬回穩，連續用速球與滑球、指叉球搭配，最終連續投出3次三振，目前3局已經飆出6K。文保景：失誤上一壘金周元：右外野落地安打，跑者上三壘朴浚淳：二壘飛球接殺（出局）曺邢宇：保送形成滿壘朴在鉉：左外野高飛犧牲打（出局，1分打點）金智讚：右外野飛球接殺（出局）林佾葳讓韓國隊經典賽國手文保景敲出游擊滾地球，但日職一軍等級的陽柏翔意外出現傳球失誤，金周元補上安打，1出局後曺邢宇獲得保送形成滿壘，隨後朴在鉉高飛犧牲打先馳得點，林佾葳再抓下第3個出局，化解失分危機。劉基鴻：三振（出局）朱迦恩：三振（出局）陳敏賜：右外野飛球接殺（出局）郭彬第二局完全進入狀況，透過更多滑球製造揮空，單局送出2次三振，陳敏賜則打出右外野飛球出局。金倒永：三振（出局）文賢彬：中外野飛球接殺（出局）盧施煥：二壘滾地球刺殺（出局）中華隊由業餘合庫20歲王牌林佾葳先發，特殊的下沉角度，讓亞洲巨星金倒永遭到三振，後續再解決文賢彬、盧施煥，首局同樣三上三下無失分。陳晨威：二壘滾地球（出局）楊振裕：三振（出局）黃韋盛：三振（出局）韓國隊先發投手郭彬，首局登場就狂飆火球，球速催到157公里，與陳晨威纏鬥到滿球數，製造二壘滾地出局，後續再三振楊振裕、黃韋盛，首局三上三下。對戰組合：中華隊 vs 韓國隊比賽時間：9月21日17：30（台灣時間）比賽場地：愛知縣岡崎市中央球場先發投手：中華隊（林佾葳，合作金庫）vs韓國隊（郭斌，斗山熊）第一棒：陳晨威（中外野手）第二棒：楊振裕（左外野手）第三棒：黃韋盛（一壘手）第四棒：劉基鴻（三壘手）第五棒：朱迦恩（右外野手）第六棒：陳敏賜（指定打擊）第七棒：高育瑋（二壘手）第八棒：蔡瑋泰（捕手）第九棒：陽柏翔（游擊手）先發投手：林佾葳第一棒：金倒永（Doyeong Kim，三壘手）第二棒：文賢彬（Hyunbin Moon，左外野手）第三棒：盧施煥（Sihwan Roh，一壘手）第四棒：文保景（Bogyeong Moon，指定打擊）第五棒：金周元（Juwon Kim，游擊手）第六棒：朴浚淳（Junsoon Park，二壘手）第七棒：曺邢宇（Hyeongwoo Cho，捕手）第八棒：朴在鉉（Jaehyun Park，右外野手）第九棒：金智讚（Jichan Kim，中外野手）先發投手：郭彬📌投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）📌捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）📌內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）📌外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）📌投手：金晉旭（樂天巨人）、金映祐（LG雙子）、趙丙炫（SSG登陸者）、吳源錫（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、郭彬（斗山熊）、裴燦昇（三星獅）、崔浚鏞（樂天巨人）、朴英賢（KT巫師）、成泳卓（起亞虎）、崔珉錫（斗山熊）📌捕手：金乾凞（培證英雄）、曺邢宇（SSG登陸者）📌內野手：文保景（LG雙子）、鄭俊宰（SSG登陸者）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、盧施煥（韓華鷹）、李在賢（三星獅）、朴浚淳（斗山熊）📌外野手：朴在鉉（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅）、尹棟熙（樂天巨人）