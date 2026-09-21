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由劉學義、譚松韻主演的古裝大作《蘭香如故》於Disney+上線後口碑與收視雙收！作品僅用5天就突破騰訊熱度三萬大關，超越《逐玉》、《驕陽似我》紀錄。最新一集中，劉學義飾演的角色，慢慢對譚松韻產生了感情，因此看到女方跟其他異性說話時，居然氣得跑去跟蝴蝶抱怨，傲嬌反應相當搞笑。在最新劇情中，許蘭香（譚松韻 飾）多次替林家解除危難，成功替全家贖身，一家三口做起了書畫館的小生意，而林府大爺林錦岐（劉學義 飾）則在蘭香的一次次幫助下暗生情意，時常去對方家中看望，豈料竟發現蘭香和隔壁的韓秀才相處甚歡！暗中吃醋的林大爺不但立刻要手下查出對方底細，還忍不住抱怨：「你真像野草一樣，在哪都活得有滋有味，就跟旁邊的蝴蝶一樣討厭，飛來飛去」，平時冷傲果斷的林大爺大展傲嬌反差萌，也讓觀眾期待兩人後續的曖昧拉扯。面對作品僅用5天就突破騰訊熱度三萬大關的好成績，譚松韻笑說：「還是挺驕傲的，很感謝觀眾的厚愛，希望可以越來越好」，認為《蘭香如故》「怕死系」女主、一步步努力生存的設定是比較少見的：「我看完覺得後勁很大、既有力量感又溫暖，因此很期待觀眾繼續跟著我們深挖細節。」目前《蘭香如故》正在Disney+跟播中，為了回饋支持的粉絲，他們也宣布打造為期一個月的「劇迷限定應援快閃店」，集結《蘭香如故》、《百花殺》、《御庭謠》三部古裝大作設計精美打卡佈景、限量官方小卡、還有期間限定聯名套餐體驗。