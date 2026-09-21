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杜鵑強勢逼近日本 伊豆群島幾乎全境進入暴風圈

伊豆大島48小時降雨646毫米 發布最高級別警報

▲今年第25號颱風「杜鵑」持續挾帶強風豪雨逼近日本，今（21）日最接近伊豆群島及關東甲信地區。（圖／翻攝自日本氣象廳）

線狀降水帶恐形成 局部時雨量上看80毫米

陸空交通大亂 全日空、日航合計取消260班

今年第25號颱風「杜鵑」持續挾帶強風豪雨逼近日本，今（21）日最接近伊豆群島及關東甲信地區。伊豆大島48小時累積雨量已達646.5毫米，接近平年9月整月雨量的2倍，日本氣象廳對東京都大島町發布最高等級「第5級土石災害特別警報」，示警當地可能已發生重大災害。根據日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳指出，杜鵑在日本時間21日下午2時位於八丈島西北方約40公里海面，以每小時25公里速度向東北移動。颱風中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺，半徑185公里內均籠罩在暴風圈中，伊豆群島幾乎全境及靜岡縣部分地區已進入暴風圈。受颱風外圍旺盛雨帶影響，伊豆群島與關東南部持續出現強降雨。伊豆大島截至下午1時，單小時雨量達65.5毫米，48小時累積雨量更達646.5毫米。氣象廳中午12時40分對大島町發布第5級土石災害特別警報，表示當地極可能已發生重大土石災害；若前往避難所途中存在危險，民眾應立即移往遠離懸崖、溪流的房間，或前往建築物2樓以上避難。靜岡縣天城山也測得單小時65.5毫米雨量，神奈川縣三浦市及千葉縣館山市則分別出現37毫米、36.5毫米強降雨。伊豆群島、東京23區、千葉、神奈川及靜岡部分地區已發布第4級土石災害警報，千葉與神奈川部分地區另有第4級豪雨警報；流經東京都內的善福寺川，也發布第4級河川氾濫危險警報。氣象廳表示，杜鵑將持續向東北移動，預計至21日深夜仍將以強烈颱風之姿，非常接近伊豆群島北部及關東甲信地區。伊豆群島北部與神奈川縣東部可能形成線狀降水帶，關東甲信、東海及東北地區恐出現伴隨雷擊的劇烈降雨，伊豆群島與東海局部地區每小時雨量甚至可能達80毫米。預估截至22日中午，關東、伊豆群島及東海地區24小時累積雨量最高可達250毫米，東北與甲信地區最高150毫米。伊豆群島最大瞬間風速恐達每秒55公尺，並出現浪高9公尺的猛烈海象；關東沿海浪高也可能達8公尺。颱風亦造成日本交通大亂。東海道線小田原至熱海區間雙向停駛，常磐線部分列車停開，千葉縣內房線、外房線及東金線等多條路線也有區間暫停營運。JR東海警告，東海道新幹線後續不排除停駛，呼籲旅客出發前確認最新資訊。空中交通方面，以東京羽田機場起降航班受創最為嚴重，全日空取消140架次、日本航空取消120架次，捷星日本及樂桃航空部分國內、國際航班也停飛。連接神奈川縣久里濱港與千葉縣金谷港的東京灣渡輪21日全天停航。公路方面，東名高速公路部分路段因巨浪封閉，首都圈多條高速公路也陸續實施交通管制。氣象廳呼籲民眾嚴防土石災害、低窪地區及地下空間淹水、河川暴漲、暴風與巨浪，並隨時確認地方政府發布的避難資訊，避免在風雨增強後外出。