我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(21)日進行市政總質詢，市議員張家銨、江肇國、蔡耀頡在議場擺出由黑色垃圾袋堆疊成的「爛攤垃圾山」，指出市長盧秀燕執政8年只顧剪綵搶曝光，卻把龐大的「市政待辦清單」與難解配套全數推給下一任市長。張家銨表示，重大建設跨越任期屬正常現象，但問題在於盧市府「宣傳留給自己、執行丟給下一任」。她指出，市府對機能發新聞、拍照動工、掛牌啟用的項目搶先宣布，至於後續要花多少錢、能不能正常運作、出了問題由誰負責，就全留給下一任市長處理。張家銨盤點盧秀燕留下的市政待辦，藍線宣布動工，經費、土地及機廠廢棄物仍待處理；綠線延伸和橘線海線還在行政程序；雙節公車陸續退場，替代運能與駕駛尚未補足；轉運中心趕著啟用，完整營運仍未到位；垃圾持續堆置，焚化爐更新與廚餘去化要等下個任期；免費營養午餐的長期經費與品質要由下一任負責；校園性平、霸凌及兒少保護制度仍有缺口；也全都留待下一任處理。張家銨批，盧秀燕8年執政成績靠開工剪綵來計算，拿走掌聲、民調與政績，下一任接到的卻是尚未完成的工程，以及一項又一項必須重新收拾的政策。她強調，盧秀燕即將卸任，應誠實面對8年任期留下的責任，而不是把台中市政的半成品交給下一任市長。