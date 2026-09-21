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今（21）日國家防災日，電視頻道播出賴清德總統預錄的防災談話，模擬重大突發災害發生時，政府如何向民眾發布訊息。賴清德提到，1999年的九二一大地震，以及去年的宜蘭外海地震、花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流等事件，都提醒大家，面對未知的大自然，必須持續提升全社會防衛韌性。賴清德表示，政府建置「災防告警細胞廣播服務」，透過手機簡訊發出預警，也建立電視及廣播電台的插播機制，讓民眾能儘快掌握應變資訊。總統並感謝消防、災防人員及第一線守護者，呼籲大家在日常生活中學習防災知識，提升自我保護能力。內政部消防署表示，政府自2017年起，每年配合國家防災日辦理指定電視頻道播放重大訊息演練，目的是確認地震、海嘯等大規模災害發生時，緊急訊息能否順利送達民眾。今年演練於上午10時59分至11時1分進行，透過《公視》將總統預錄影片，傳送至各無線電視台；有線電視台則將用戶正在收看的頻道，同步切換至公視指定頻道播放。總統談話的預錄音檔或文字也傳送給各廣播業者，讓收聽廣播的民眾能夠同步收到訊息。總統府表示，透過每年的實際演練，可以檢驗電視、廣播等管道是否有效運作，讓政府在真正突發災害發生時，更快發布警報、應變措施及民眾需要知道的資訊。