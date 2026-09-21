用來提神的保力達B，經常被誤認為是飲料，但實際上內含酒精，且屬於藥酒，只能在藥局或藥房販售。有醫師在社群發文發布公開信，這是披著「指示藥」外衣的成癮液劑，要求衛福部長廢止藥證或重新定性納管。衛福部長石崇良今（21）日回應，是否要改類，則進一步請食藥署與業者討論。
放射腫瘤科醫師鄭鴻鈞在社群發布公開信提到，身為長期臨床第一線目睹無數因酒精性癌症而家庭破碎的醫師，必須直言，台灣社會仍容許高達10%酒精、披著「指示藥」外衣的成癮液劑，如保力達B、維士比等在基層勞動市場流竄。
鄭鴻鈞指出，這類產品「享有免徵菸酒稅」的不正當價格優勢，以不到百元的廉價販售給勞工；但現代實證醫學早被證實，不具備任何大於酒精毒性的臨床療效，台灣人近半無法代謝一級致癌物乙醛，而當勞工誤信其為「營養補品」而長期過量飲用，換來的是暴增的口腔癌、食道癌與肝硬化風險。
保力達B含有中西藥成分、酒精 衛福部：請食藥署進一步討論
鄭鴻鈞喊話，「跨部會廢止藥證」或重新定性納管，並「徹查地下非藥局通路，全面封殺無照零售。」
石崇良今日受訪時表示，保力達B因為含有中西藥的成分，當時按照藥品的查驗登記取得藥證，現在有醫師留意到賦形劑含有酒精，因此不應讓誤解為僅是一般保健食品。他表示，目前這類產品仍被歸類在指示藥，內容含有中藥材、酒精等成分，會請食藥署多加宣導，讓民眾了解注意事項及警語。
至於是否要改類，石崇良提到，還要進一步請食藥署與業者進行討論；至於地方衛生局稽查部分，會再持續輔導。
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鄭鴻鈞指出，這類產品「享有免徵菸酒稅」的不正當價格優勢，以不到百元的廉價販售給勞工；但現代實證醫學早被證實，不具備任何大於酒精毒性的臨床療效，台灣人近半無法代謝一級致癌物乙醛，而當勞工誤信其為「營養補品」而長期過量飲用，換來的是暴增的口腔癌、食道癌與肝硬化風險。
保力達B含有中西藥成分、酒精 衛福部：請食藥署進一步討論
鄭鴻鈞喊話，「跨部會廢止藥證」或重新定性納管，並「徹查地下非藥局通路，全面封殺無照零售。」
石崇良今日受訪時表示，保力達B因為含有中西藥的成分，當時按照藥品的查驗登記取得藥證，現在有醫師留意到賦形劑含有酒精，因此不應讓誤解為僅是一般保健食品。他表示，目前這類產品仍被歸類在指示藥，內容含有中藥材、酒精等成分，會請食藥署多加宣導，讓民眾了解注意事項及警語。
至於是否要改類，石崇良提到，還要進一步請食藥署與業者進行討論；至於地方衛生局稽查部分，會再持續輔導。