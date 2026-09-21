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2026愛知・名古屋亞運武術男子太極拳太極劍全能今（21）日在愛知縣武道館登場，第三度叩關亞運的台灣名將孫家閎，上午太極拳先拿下9.733分，下午太極劍再繳出9.720分，兩項總分19.453分，最終摘下銀牌。這也是30歲的孫家閎三度參加亞運以來，首度站上頒獎台，終於彌補前兩屆無緣獎牌的遺憾。太極拳太極劍全能採兩項成績加總決定最終名次。孫家閎上午太極拳排在第4位登場，動作品質拿下5.00分、整體表現2.733分、難度分2.00分，總分9.733分，僅次中國選手劉德文的9.780分，暫居第2。對孫家閎來說，這個開局相當關鍵。上屆杭州亞運他最終排名第8，賽後甚至一度萌生退意，如今第三度站上亞運舞台，他在上午就先把自己送進獎牌競爭最前段。下午太極劍，孫家閎排在第11位登場。這次他特別為名古屋亞運重新設計演練作品，並選用日本人氣動畫《進擊的巨人》插曲〈Call of Silence〉改編成比賽配樂，希望把台日元素融入套路之中。孫家閎整套演練維持穩定，動作品質再度拿到5.00分，整體表現2.720分，難度分2.00分，太極劍拿下9.720分。加上上午9.733分，總分來到19.453分，完賽當下一度躍居首位。不過金牌最後仍被中國好手劉德文帶走。劉德文上午太極拳就以9.780分領先，下午太極劍又維持高水準演出，最終總分超越孫家閎，摘下金牌；孫家閎則以19.453分收下銀牌。雖然沒有完成逆轉摘金，但這面銀牌對孫家閎意義不小。2018雅加達亞運他排名第12，2023杭州亞運進步到第8，如今第三度挑戰終於突破獎牌門檻。30歲的他也是本屆台灣武術代表隊年紀最大的選手，從前兩屆失意到名古屋站上頒獎台，總算替自己的亞運旅程補上最缺的一塊。孫家閎過去並非沒有國際賽成績，他在2023成都世大運曾拿下太極拳金牌、太極劍銀牌，但到了亞運始終差一塊獎牌。杭州亞運結束後，他一度考慮退役，最後仍決定再拚一次。這次他重新製作套路與音樂，甚至提前半年就開始準備太極劍配樂，希望第三次亞運不再留下遺憾。結果雖然最後與金牌擦身而過，但至少把生涯第一面亞運獎牌帶回來。