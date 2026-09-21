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Mister Donut生日慶！限3天甜甜圈買5送5

▲Mister Donut生日慶感謝回饋優惠，9月21日至9月23日限時3天甜甜圈買5送5。（圖／業者提供）

大苑子「台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍」買3送1

▲大苑子9月25日至9月28日大杯台灣檸檬春烏龍買3送1。（圖／業者提供）

中秋連假優惠開跑！Mister Donut舉辦22周年生日慶，9月21日至9月23日限時甜甜圈買5送5，任選10個甜甜圈等於5個免費，平均單入最低21元；大苑子門市則從9月25日至9月28日推出指定茶飲買3送1，APP祭出大杯古城錫蘭紅茶3入組69元，平均每杯最低23元，優惠時間、好康品項一次看。慶祝22周年生日感謝季，Mister Donut宣布，9月21日起至9月23日限時3天，推出甜甜圈買5送5優惠，活動期間任選10個甜甜圈，其中5個由Mister Donut免費招待。限贈42元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用。甜甜圈買5送5每人單筆消費限優惠5組，需當場一次領取，7-11、Semeur門市Mister Donut專櫃、指定門市、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。（不適用門市：桃園高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、梧棲三井、台中麗寶、遠百A13、西門站、兒童新樂園）。大苑子9月25日至9月28日期間，買大杯台灣春烏龍（北部45元、中南部39元）、大杯台灣檸檬春烏龍（北部65元、中南部60元）皆享買3送1優惠，贈送品項以低價者計。活動期間每人每次結帳最多購買2組、共8杯。除了門市限定好康，大苑子APP商城也於中秋連假期間推出多波活動， 9月22日至9月24日每日上午8點開搶3入組，包含台灣春烏龍大杯3入組89元（原價北部135元、中南部117元）、古城錫蘭紅茶大杯3入組69元（原價北部105元、中南部90元）、文山青茶大杯3入組69元（原價北部105元、中南部90元），每日限量300組。9月26日至9月30日每日早上9點開搶，包含中杯超級紅6蔬果汁3杯169元（原價237元）、中杯天天5蔬果汁3杯149元（原價207元）、中杯羽衣甘藍5蔬果汁3杯169元（原價237元），每日限量100組。9月28日「水蜜桃季」限定活動登場，推出大杯梨山水蜜桃雪沙2杯179元（原價198元）、5杯399元（原價495元）、大杯蜜桃小姐2杯139元（原價170元）、5杯369元（原價425元）等優惠限定組合。