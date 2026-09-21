2026愛知‧名古屋亞運女子排球8強賽，中華隊20日與地主日本交手，最終以0比3落敗、無緣4強。雖然比賽結果不如預期，但身穿12號球衣的29歲隊長廖苡任卻成為日本球迷焦點。她過去曾效力日本KANOA LAUREA'S福岡，本次再度於亞運舞台亮相，日本體育媒體《THE ANSWER》封她為「台灣排球界偶像」，社群平台X也湧入大批日本網友狂讚：「台灣的舉球員好可愛！」
廖苡任參戰亞運爆紅！甜美外型圈粉日媒 被封「台灣排球界偶像」
面對地主日本隊，中華女排開局受到對手攻勢壓制，雖然之後逐漸找回進攻節奏，仍無法扭轉戰局，最終以0比3吞敗，確定無緣4強。廖苡任此次擔任中華隊隊長兼舉球員，披12號球衣登場，主要負責組織進攻與掌控場上節奏，靈活的戰術調度受到日本媒體注意。
除了球技，廖苡任的外貌也同樣受到日本球迷討論。日本體育網站《THE ANSWER》以「台灣排球界偶像」形容她，因為兼具實力與甜美外型，讓廖苡任在社群平台上迅速累積話題。
賽事畫面曝光後，日本社群平台X上不少網友直呼，「台灣的舉球員好可愛」、「台灣的舉球員，依然一樣可愛」、「女子排球台灣12號好可愛」，甚至有KANOA LAUREA'S福岡球迷留言：「身為KANOA LAUREA'S福岡的球迷，要替廖苡任選手加油！」
廖苡任曾效力日本福岡隊！一票日本球迷狂讚超可愛
而廖苡任在日本擁有一定人氣並非首次，她曾於2024至2025賽季效力日本V聯賽「カノアラウレアーズ福岡」（KANOA LAUREA'S福岡），期間就受到當地球迷關注，之後因完成國內學業及備戰亞運，返回台灣參加企業排球聯賽，目前效力於台北鯨華。
今年8月亞洲排球錦標賽8強戰，台灣與日本同樣碰頭，廖苡任當時便因外型與表現引發日本網友討論：「一如既往地漂亮」、「真的超可愛」。如今雙方再次於亞運交手，也讓日本球迷再次注意到這名熟悉的台灣舉球員。
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面對地主日本隊，中華女排開局受到對手攻勢壓制，雖然之後逐漸找回進攻節奏，仍無法扭轉戰局，最終以0比3吞敗，確定無緣4強。廖苡任此次擔任中華隊隊長兼舉球員，披12號球衣登場，主要負責組織進攻與掌控場上節奏，靈活的戰術調度受到日本媒體注意。
除了球技，廖苡任的外貌也同樣受到日本球迷討論。日本體育網站《THE ANSWER》以「台灣排球界偶像」形容她，因為兼具實力與甜美外型，讓廖苡任在社群平台上迅速累積話題。
賽事畫面曝光後，日本社群平台X上不少網友直呼，「台灣的舉球員好可愛」、「台灣的舉球員，依然一樣可愛」、「女子排球台灣12號好可愛」，甚至有KANOA LAUREA'S福岡球迷留言：「身為KANOA LAUREA'S福岡的球迷，要替廖苡任選手加油！」
而廖苡任在日本擁有一定人氣並非首次，她曾於2024至2025賽季效力日本V聯賽「カノアラウレアーズ福岡」（KANOA LAUREA'S福岡），期間就受到當地球迷關注，之後因完成國內學業及備戰亞運，返回台灣參加企業排球聯賽，目前效力於台北鯨華。
今年8月亞洲排球錦標賽8強戰，台灣與日本同樣碰頭，廖苡任當時便因外型與表現引發日本網友討論：「一如既往地漂亮」、「真的超可愛」。如今雙方再次於亞運交手，也讓日本球迷再次注意到這名熟悉的台灣舉球員。
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