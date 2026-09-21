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控高虹安私自挪用教育發展基金搞個人宣傳 莊競程轟規避議會預算監督

高虹安砸1.18億修自由車場全面崩壞 莊競程批至今無法舉辦任何國際賽

針對新竹市立棒球場爭議與體育建設現況，新竹市長參選人莊競程及民進黨發言人吳崢今（21）日召開「濫用基層體育資源！逃避議會監督！高虹安斥資3千萬大辦棒球場演唱會？」記者會，強烈質疑高虹安市府上任近4年，棒球場歷經長期延宕，基層體育資源與行政人力卻被大量投入個人宣傳與大型活動，反觀耗資1.18億整修的自由車場全面崩壞，至今無法舉辦任何國際賽，質疑高虹安究竟是真的對新竹與體育發展有利，還是只想踩著孩子與基層選手的資源，來成就首長個人的政治光環？莊競程指出，高虹安執政近4年「嚴以待人、寬以律己」，有功自己攬、有過推前朝與廠商，甚至日前活動出現未授權人偶也火速甩鍋。他表示，司法調查早已證實過去對林智堅前市府團隊的所有指控皆獲不起訴處分，高虹安市府卻將棒球場當成政治提款機消極拖延4年，導致職棒解約、周邊商圈沒落；若4年前能以理性、務實、科學的工程專業解決問題，球場早已復原。痛批高虹安市府如今連基本的「路平、燈亮、水溝通」都做不好，導致新竹市在《天下雜誌》與《遠見雜誌》施政評比連續四年全國墊底倒數第一，施政能力早已被市民看破手腳。莊競程續指，市府近期籌辦「棒球場交流賽暨開幕活動」，竟規避議會預算監督，私自挪用教育發展基金3000萬元大搞個人宣傳，其中包含「生生喝鮮乳」餘款800萬與「基層運動選手訓練站」的2200萬，完全是「重視鏡頭高於基層」，犧牲學童營養與基層選手培訓資源。此外，為了籌辦該場開幕秀，市府轄下體健科大量人力自8月起被抽調支援球場行銷，引發基層行政癱瘓，不僅民眾與基層教練致電找不到承辦人、申請獎勵金碰壁、開學找不到窗口，就連市府工務處同仁欲跨局處洽詢業務也求助無門。莊競程進一步抨擊，除了棒球場淪為個人秀之外，其任內耗資1.18億整修的自由車場更全面崩壞。市府不顧專業建議強行施工，造成賽道嚴重龜裂、積水與無止盡補丁，先前世壯運裁判長試騎甚至摔車骨折，導致場地痛失世壯運賽事，至今無法舉辦任何國際賽；雪上加霜的是，原編列的3000萬水保預算遭挪用未落實，大雨造成邊坡土石流掩蓋觀眾席、建物傾斜，選手憂心場地淪為廢墟，市府竟還揚言「若不能用要再花20億蓋新場」。莊競程要求，高虹安以相同標準自省，向市民清楚交代新竹棒球場何時能重返職棒？自由車場何時能安全合格供選手使用？吳崢表示，4年前選舉期間，高虹安為謀求政治利益，對前市長林智堅任內完成的新竹棒球場大力抹黑、造謠與抨擊，如今已被司法認證並無圖利與貪污情事。強調檢驗公共工程應回歸專業標準與城市治理本質，但在莊競程團隊抽絲剝繭下，發現棒球場在高市府長期的政治杯葛下歷經4年延宕，如今市府竟挪用「生生喝鮮乳」及基層體育發展等教育預算共3000萬來大辦盛大開幕秀；強烈質疑，高虹安此舉究竟是真的對新竹市與體育發展有利，還是只想踩著孩子與基層選手的資源，來成就首長個人的政治光環？