26年前的經典動畫電影《人狼 JIN-ROH》即將重返台灣大銀幕了！台灣代理商普威爾宣布，《人狼 4K數位修復版》將於10月16日上映，這次特別從原始 35mm 膠卷重新進行4K 掃描、數位修復，讓 Production I.G 最後一部全程採用傳統賽璐珞製作的劇場動畫，以更完整的畫質重新登上大銀幕。上映期間購買電影票一張，還能獲得限定「A3夜光工藝海報」，數量有限、送完為止。
Production I.G 最後一部全賽璐珞動畫 35mm 膠卷重掃 4K
台灣代理商普威爾宣布，26年前經典動畫電影《人狼 4K數位修復版》將於10月16日上映。《人狼 JIN-ROH》最初於2000年在日本上映，由 Production I.G 製作，押井守擔任原作、編劇，沖浦啓之執導，作品改編自《犬狼傳說》，同時也是 Production I.G 最後一部完全採用傳統賽璐珞方式製作的劇場動畫。
故事背景設定在架空的戰後日本，社會持續陷入動盪與衝突，主角伏一貴隸屬首都警特機隊，某次行動中與反政府組織少女產生交集，故事以童話《小紅帽》作為重要隱喻，描寫體制、組織、信任與感情之間逐漸失控的悲劇。作品以寫實人物作畫、壓抑的城市氛圍及大量細膩手繪動作聞名，即使推出超過20年，仍是不少動畫迷心中的經典之作。
適逢上映25週年，日本官方啟動4K修復計畫，直接使用原始35mm電影膠卷進行 4K Film Scan 及 4K Remaster ，重新處理人物、街道、陰影與槍械等細節；日本版本另外也將音效重新製作為 Dolby Atmos，並已於今年3月在日本重新上映。
10/16台灣上映！買一張票送A3夜光工藝海報
《人狼 4K數位修復版》確定將於10月16日在台灣上映。官方同步推出首波購票特典，只要購買電影票一張，即可獲得「A3工藝海報」一張，海報採用0.35mm鑽卡紙材製作，並加入夜光特效印刷，在暗處還會呈現不同視覺效果。
特典將由各上映影城現場發放，不同影城分配數量有限，送完為止。目前官方尚未進一步公開完整上映影城、預售開賣時間及各影城是否另外推出限定套票或獨家特典，想收藏夜光海報的粉絲可以持續關注普威爾及各大影城後續公告。
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台灣代理商普威爾宣布，26年前經典動畫電影《人狼 4K數位修復版》將於10月16日上映。《人狼 JIN-ROH》最初於2000年在日本上映，由 Production I.G 製作，押井守擔任原作、編劇，沖浦啓之執導，作品改編自《犬狼傳說》，同時也是 Production I.G 最後一部完全採用傳統賽璐珞方式製作的劇場動畫。
故事背景設定在架空的戰後日本，社會持續陷入動盪與衝突，主角伏一貴隸屬首都警特機隊，某次行動中與反政府組織少女產生交集，故事以童話《小紅帽》作為重要隱喻，描寫體制、組織、信任與感情之間逐漸失控的悲劇。作品以寫實人物作畫、壓抑的城市氛圍及大量細膩手繪動作聞名，即使推出超過20年，仍是不少動畫迷心中的經典之作。
適逢上映25週年，日本官方啟動4K修復計畫，直接使用原始35mm電影膠卷進行 4K Film Scan 及 4K Remaster ，重新處理人物、街道、陰影與槍械等細節；日本版本另外也將音效重新製作為 Dolby Atmos，並已於今年3月在日本重新上映。
《人狼 4K數位修復版》確定將於10月16日在台灣上映。官方同步推出首波購票特典，只要購買電影票一張，即可獲得「A3工藝海報」一張，海報採用0.35mm鑽卡紙材製作，並加入夜光特效印刷，在暗處還會呈現不同視覺效果。
特典將由各上映影城現場發放，不同影城分配數量有限，送完為止。目前官方尚未進一步公開完整上映影城、預售開賣時間及各影城是否另外推出限定套票或獨家特典，想收藏夜光海報的粉絲可以持續關注普威爾及各大影城後續公告。