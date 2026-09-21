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2026年名古屋亞運賽事熱烈展開，擊劍項目即將接力登場。在眾多參賽選手中，韓國女子銳劍代表隊年僅20歲的「忙內」梁承慧（Yang Seung-hye）成為賽場外的一大「嬌」點。他因精緻的高顏值與清新氣質被泰國主流媒體專題盛讚「美得像AI生成的虛擬角色」。報導一出，許多網友紛紛討論起他在賽場上的實力，驚人的是，梁承慧近3個月已經在各項大賽奪下2金1銅。就讀於韓國體育大學、2006年出生的梁承慧，身高168公分，是韓國女子銳劍國家隊中年紀最小的國手。日前一系列戰袍照與生活照曝光後，他立體的五官與白皙膚色迅速掀起轟動。泰國媒體《Thairath Sports》特別撰文報導，笑稱許多讀者第一眼看到照片還以為是電腦繪製的虛擬人物，並強調她是「真實存在的擊劍偶像」。有趣的是，國中才開始接觸擊劍的梁承慧，最初的夢想其實是成為一名空服員，後來轉練銳劍後展現極高天賦，憑藉細膩步法與閃電般的反應速度，一路克服身材限制晉升國家隊，成為代表隊中極少數還是大學生身分的精銳好手。雖然憑藉高顏值獲封「擊劍女神」，但梁承慧在賽場上的表現同樣驚人。根據國際擊劍總會（FIE）紀錄，她今年5月先隨隊拿下法國聖莫爾世界盃女子銳劍團體賽金牌。6月出戰印度新德里亞錦賽，更與名將宋世羅等人聯手，在金牌戰以44：43的1分之差驚險絕殺中國隊勇奪金牌；7月則在香港世錦賽收穫團體銅牌，短短近三個月便豪攬2金1銅。對於生涯首度披上國家隊戰袍出戰亞運，梁承慧坦言從一開始的驚喜，到現在更多的是肩負國家的責任感。本屆名古屋亞運，她預計將於9月25日隨隊前往愛知天空展覽館（Aichi Sky Expo）角逐女子銳劍團體賽，力拚個人生涯第一面亞運金牌。