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幼獸挨餓多時虛弱險喪命！動保員接力照護重獲新生

▲在動保員日夜接力細心照顧下，小白鼻心們不僅逐漸恢復穩定的生命跡象，更順利平安成長並完成斷奶階段。（圖／新北動保處）

歷經3個月野化訓練！小白鼻心重拾求生本能返山林

▲3隻小白鼻心順利成長並完成斷奶，之後轉送至三芝動物之家野生動物救傷中心進行野化訓練。（圖／新北動保處）

擅自帶回保育類恐觸法！動保處籲通報專業單位處理

新北市淡水動物之家今年 4 月初接獲民眾緊急通報，指出在淡水一家食品工廠的倉庫內，發現了 3 隻疑似遭遺棄的「小狗幼仔」。由於連續 2 天都未見狗媽現身，民眾擔憂幼仔無人照顧恐會餓死，便趕緊尋求救援。經專業獸醫師檢視後，才驚覺這 3 隻嬌弱的幼獸根本不是小狗，而是出生僅約 1 週的台灣原生保育類野生動物「白鼻心」，歷經數個月的悉心照料與野化訓練，這 3 隻小白鼻心近日終於成功重返大自然的懷抱。回顧當時的救援情況，獸醫師黃仲煜表示，這 3 隻小白鼻心剛被發現時，疑似因長時間未進食，個體皆十分虛弱且命懸一線。動物之家團隊隨即展開緊急救援，除了提供保溫設備維持體溫，更以專用奶粉進行人工餵食。在動保員日夜接力細心照顧下，小白鼻心們不僅逐漸恢復穩定的生命跡象，更順利平安成長並完成斷奶階段，為後續的回歸自然打下良好的健康基礎。為了讓這群野生嬌客能順利適應大自然，動物之家隨後將牠們轉送至三芝動物之家野生動物救傷中心進行專業的「野化訓練」。救傷中心團隊透過逐步降低人為照護的頻率，積極培養牠們自行覓食、活動攀爬以及躲避危險等生存能力。經過將近 3 個月的嚴格訓練後，專業人員評估這 3 隻個體的體況及行為均已具備野外求生能力，便於近日選擇了適當的森林環境安排野放，為這場從救援、復原到回歸山林的行動畫下圓滿句點。針對民眾極易將白鼻心誤認為幼犬的情況，獸醫師特別說明，白鼻心屬於夜行性、雜食性的中型哺乳動物，平時以果實、昆蟲及小型動物為食，且具有極佳的爬樹能力。新北市動保處也發出強烈呼籲，民眾若在住家、工廠等地發現野生動物幼體，切勿因為好心而自行捕捉、餵食或帶回家飼養，這不僅會對動物造成不必要的緊迫，更可能因錯誤照護而毀了牠們重返野外的能力。由於白鼻心為依法公告的保育類野生動物，任意獵捕或飼養皆可能違反《 野生動物保育法 》；若發現野生動物需要救援，應保持適當距離並通報動保單位，交由專業人員評估處理。