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盧克森：依國際法航行 不預期中國反制

去年通過台海曾遭共軍跟監 消息人士：戰機模擬攻擊

美加英軍艦也曾通過 北京屢表不滿

紐西蘭國防軍21日證實，旗下巡防艦「蒂馬納號」（HMNZS Te Mana）與補給艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）18日共同航行通過台灣海峽。紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）強調，這是依據國際法進行的「例行活動」，航行地點位於國際水域，並表示不預期因此遭到中國反制。根據路透社報導，紐西蘭國防軍發言人表示，蒂馬納號與奧特亞羅瓦號9月18日通過台灣海峽，是為期3個月印太地區部署任務的一部分。發言人指出，紐西蘭國防軍在相關地區的部署，展現紐西蘭對印太區域持續的關注與承諾。盧克森21日在威靈頓接受媒體訪問時，將此次台海航行形容為「例行活動」，並強調整個任務以安全且專業的方式進行。「這是依據國際法進行的，而且是在國際水域。」中國是紐西蘭最大貿易夥伴，但盧克森表示，他不預期北京會因為此次行動採取反制措施。中國國防部目前尚未針對紐西蘭軍艦通過台海作出回應。台灣國防部則表示，台灣海峽屬於國際水道，各國都享有航行自由；不過基於慣例，「對友盟國家航空器及船艦的動態，不會主動對外公布」。值得注意的是，這並非奧特亞羅瓦號首次通過台灣海峽。一名知情人士向路透社透露，奧特亞羅瓦號2025年11月航經台海時，曾遭中國軍方追蹤及監視。當時中國軍艦與軍機一路監控紐西蘭軍艦動向，中國戰機甚至進行「模擬攻擊」。不過紐西蘭此次再度派遣軍艦通過台海，目前尚未傳出類似事件。美國軍艦平均每隔數月就會航經台灣海峽，加拿大、英國等美國盟友也不時派遣軍艦通過，每當外國軍艦航行台海，北京往往提出批評。紐西蘭雖然與台灣沒有正式外交關係，但雙方互設實質代表機構，台灣也將紐西蘭視為理念相近的民主夥伴。紐西蘭更是全球少數與台灣簽署自由貿易協定的主要國家之一。近5年來，中國持續增加台灣周邊軍事活動，包括多次舉行大規模軍事演習，北京也從未排除以武力控制台灣。在此背景下，紐西蘭兩艘軍艦再次穿越台海，也使各國在台海行使航行自由的動向受到關注。