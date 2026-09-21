自從1994年棒球列為亞運正式項目以來，中華隊隊史拿到唯一一面金牌，是在2026年杜哈亞運，當年第2戰就曾對上韓國，中華隊靠陳鏞基雙響砲，4：2贏球拿下關鍵一勝

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隊史唯一一次奪金 杜哈亞運曾擊敗韓國

韓國連輸台灣、日本 該屆只拿到銅牌、創隊史最差成績

同樣4勝0敗的中華隊、日本，則在最終戰上演贏球奪金的生死大戰，靠著林智勝再見安打8：7擊敗日本，拿下隊史唯一一座棒球金牌，韓國則僅收下銅牌，創隊史最差成績，被韓媒稱作「杜哈慘案」。

對戰韓國則為3勝10敗趨於劣勢，但唯一一次奪金就曾擊敗韓國，此外，2018年雅加達亞運、2023年杭州亞運預賽，也兩度擊敗韓國，連續2屆亞運都在台韓大戰有贏球紀錄，

2006年杜哈亞運中華隊奪金陣容：

第20屆名古屋亞運棒球分組賽今（21）日開打，首戰就上演經典台韓大戰，吸引全台球迷關注。，最終再打敗日本，以5戰全勝之姿封王。2006年卡達杜哈亞運，中華隊在總教練葉志仙帶領下，集結旅美、旅日與中職頂尖球員，豪組「豪華夢幻陣容」，首場16：0提前扣倒泰國，第2場就迎來與韓國的關鍵戰役。當年韓國同樣豪組全職業超強陣容，中華隊則由剛上大聯盟的郭泓志先發，最終主投5局僅失1分好投，還在旅美小聯盟的陳鏞基，該戰更於第四局、第八局都扛出全壘打，單場貢獻雙響砲，搭配謝佳賢後段開轟，以及姜建銘後援3局無失分，終場4：2拿下關鍵一勝。韓國輸球後氣勢頓失，下一戰又輸日本，中華隊歷屆拿下1金4銀3銅，可惜杭州亞運冠軍戰雙方再次交手時，中華隊不敵韓國，最終收下銀牌。總教練： 葉志仙投手群： 郭泓志（MLB道奇）、姜建銘（NPB巨人和氣）、潘威倫、林恩宇、林岳平、耿伯軒、增菘瑋、李振昌、林克謙。野手群： 陳金鋒、陳鏞基（美職小聯盟）、胡金龍（美職小聯盟）、林智勝、張泰山、謝佳賢、林威助（NPB阪神）、張建銘、王傳家、葉君璋、陳峰民、陽仲壽（現陽岱鋼）