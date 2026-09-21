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從「第七都」口號到實質願景 魏平政端白皮書迎戰

4人參選至少3人願辯 邱建富嗆：別人政見都會做，選你幹嘛？

彰化縣議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌以議會公款支付餐費賄選，雙雙遭羈押禁見，嚴重衝擊彰化政壇及地方選情。彰化縣議會定期會今（21）日登場，議事主持工作由副議長許原龍代理；國民黨縣長參選人魏平政則維持既定選戰節奏，發表「彰化正能量、打造台灣第七都」政策願景藍圖，並邀請對手、民進黨縣長參選人陳素月進行公開政策辯論。陳素月對此表示樂見理性交流，未受邀的另外兩名參選人也表態願意參加。本屆彰化縣議會最後一次定期會自今天起至11月4日舉行，這也是謝典霖自30歲當選議長、17年來首次無法主持定期會議事，由積極布局爭取扶正的副議長許原龍代理。許原龍受訪時表示，自己不擅長講話，代理期間會專心做好議會工作。謝典霖與父親深陷司法風暴，外界以「一屍多命」形容其政治衝擊，除了縣長、議長選舉明顯受影響，謝典霖的姊姊謝衣鳯2028年尋求連任立委，也被認為可能受到牽動。魏平政以不變應萬變，今天依照既定選戰節奏發表「彰化正能量、打造台灣第七都」政策願景藍圖，並提出厚達500頁的《彰化縣長候選人魏平政政策願景藍圖》白皮書，強調內容已獲國民黨智庫及新北市副市長劉和然審閱背書。由於「打造第七都」是8年前王惠美競選時提出的政見之一，但近年彰化受到人口流失等因素影響，已與升格無緣。魏平政打出這張「王牌」時特別強調，他所規劃的第七都，並非追求行政體制上的升格，而是希望讓彰化在基礎建設、產業條件、社會福利及生活品質等面向，具備與六都相當的生活水準。面對謝家陷入司法案件、彰化政壇恐掀起震盪，魏平政坦言，這事件對自己的選情當然會有影響，但他相信縣民眼睛是雪亮的，必定會做出最正確、最智慧的判斷。他同時向民進黨縣長參選人、立委陳素月提出邀請，盼進行公開、理性的政策辯論，至於辯論形式與地點，均願意配合。魏平政強調，「彰化的未來不能只靠口號」，更需要具體願景與可行方法，盼透過政策辯論，讓選民了解各候選人對彰化未來發展的規劃。陳素月表示，她樂見各方就彰化發展願景進行良性、理性的政策交流，但彰化縣民期待看到的，是具體可行、能夠解決問題的建設性方案，而不是口水與政治算計。她指出，只要是對彰化未來發展有意義，並能實質福國利民的公共議題，她都欣然同意，也樂意與各界共同探討。至於未受邀的無黨籍縣長參選人邱建富與陳重嘉，兩人均表示願意參加辯論。陳重嘉指出，4名參選人中至少已有3人表態願意辯論，呼籲縣選委會不要沒收候選人的公開辯論權；邱建富則質疑，魏平政表示其他候選人的政見「他都會做」，「如果別人的政見你都會做，那選你要幹嘛？」他表示候選人號次抽籤當天，將親自拿著辯論邀請書，邀請其他3名候選人，希望屆時大家不要迴避。