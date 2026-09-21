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富邦人壽急發聲：已探視傷者、安撫單位同仁情緒

台北市中山區建國北路二段一處富邦人壽通訊處，今（21）日上午驚傳持刀傷人事件，一名男子持利刃進入大樓後，不明原因攻擊現場業務員，造成對方身上多處刀傷，一度意識不清。警消獲報後迅速到場處理，傷者目前已緊急送往台大醫院及馬偕醫院搶救。稍早，台北市長蔣萬安強調，現已掌握犯人身分，仍有待後續釐清動機。蔣萬安下午受訪時表示，警方在事件發生後第一時間已完成相關報備，目前已掌握涉案男子身分，至於對方為何持刀攻擊，警方仍在進一步釐清犯案動機。蔣萬安也強調，市府已要求相關單位加強大樓整體安全維護，後續警方也會針對案件細節對外說明。富邦人壽稍早發布說明指出，今天上午公司通訊處業務同仁遭外部人士攻擊受傷，事件發生後，公司立即將傷者送醫救治，同時通報警方並全力配合後續調查，以釐清事件經過。富邦人壽表示，公司高層業務主管也已前往醫院探視受傷同仁、關心家屬狀況，並同步安撫通訊處其他同仁情緒。目前警方已介入調查，至於男子犯案原因及完整案情，仍有待警方進一步釐清。