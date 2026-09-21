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▲余凱文／黃詩媛（圖）本屆從預賽到4強連續4場以5：0完封對手，創下一局未失、連拿20局的驚人宰制紀錄。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.20）

作為中華代表團傳統「獎牌庫」的軟式網球隊，今（21）日再傳捷報。亞錦賽金牌搭檔余凱文／黃詩媛在混合雙打4強迎戰地主日本丸山海斗／前田梨緒，僅花25分鐘就以5：0橫掃過關，強勢搶下金牌戰門票。更誇張的是，兩人從預賽一路打到4強，4場比賽全部5：0，一局未失、連拿20局，距離本屆亞運金牌只差最後一勝。余凱文／黃詩媛本屆混雙從小組賽就展現壓倒性狀態，先後以5：0擊敗尼泊爾、蒙古組合，晉級後8強再以5：0解決菲律賓，一路沒有讓任何對手拿下一局。4強面對地主日本丸山海斗／前田梨緒，原本被視為真正硬仗，但台灣組合依舊沒有給對手太多機會。首局余凱文／黃詩媛就以4：0拿下，第2局5：3再下一城，第3局面對日本強勢抵抗，仍在多拍來回中以6：4守住。取得3：0領先後，兩人後面沒有鬆懈，第4、第5局都以4：2收下，最終5：0完封地主。從預賽到4強，余凱文／黃詩媛已經連續4場比賽以相同比數5：0勝出。軟式網球每場採先拿5局的一方勝出，因此4場5：0，也代表余凱文／黃詩媛到目前為止已經連續拿下20局。不只是全勝，而是完全沒有丟掉一局。中華軟網隊昨（20）日才由男、女團體雙雙拿下銀牌，今天余凱文／黃詩媛再挺進混雙金牌戰，也讓代表團持續有機會突破銀牌、搶下本屆軟網首金。中華軟網上屆杭州亞運共拿下3銀2銅，本屆同樣肩負重要奪牌任務。另一組差一步 林韋傑、江旻育4：1聽牌遭逆轉另一組中華混雙林韋傑／江旻育也一度非常接近4強。兩人在分組賽先後擊敗印尼、巴基斯坦，同樣以分組第一晉級8強，面對南韓組合時更一度取得4：1領先，只差最後一局就能晉級。沒想到韓國組合隨後展開反撲，連追3局把比數扳成4：4，硬是將比賽逼入決勝第9局。決勝局雙方一路戰成3：3，但韓國接著連拿4分完成逆轉，林韋傑／江旻育最終以4：5落敗，無緣與隊友一起前進4強。本屆亞運軟網前一日團體賽，中華男、女團都一路殺進金牌戰，但最後都不敵地主日本，雙雙收下銀牌。