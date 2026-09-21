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▲激旨燒鳥創辦人曾建榮表示，濕木炭看似較耐燒，其實只是水分延緩木炭升溫及引燃速度。（圖／翻攝自 all.biz）

水蒸氣能讓肉保濕？炭灰恐先沾滿食材

專業燒肉店不會這樣做

▲烤肉時油脂滴落容易使火勢突然竄升，曾建榮建議控制木炭數量與補炭速度，不必事先將木炭泡水。（圖／記者賴禹妡攝）

中秋烤肉最怕木炭一下就燒光，只能頻頻補炭，近日就有人分享木炭先泡水，聲稱能讓木炭更耐燒、火力更穩，烤出的肉也較香甜、不容易燒焦。不過，台中人氣燒肉店激旨燒鳥創辦人曾建榮直言，燒肉店不會這麼做，濕木炭看似燒得比較久，其實只是延後引燃時間，會降低火力，炭灰還可能隨水蒸氣往上飛，沾在食物上。有民眾分享，烤肉的時候可以先把木炭泡水，再放入已經燃燒的炭火中，據稱能讓木炭燒得更久、火力更加穩定，肉也不容易因火勢過旺而烤焦。曾建榮解釋，濕木炭看似比較耐燒，實際上並非燃燒時間真的變長，而是水分讓木炭升溫、引燃的速度變慢，不能說是耐燒，只是讓濕木炭慢慢被其他燒紅的木炭引燃。至於木炭泡水能否讓肉變得更好吃，曾建榮表示，濕木炭受熱後確實會產生水蒸氣，理論上可能讓烤網上的肉品稍微保濕，概念有些類似利用蒸氣輔助加熱。不過，他認為實際效果有限，且水接觸燒紅的木炭後，炭灰可能隨著水氣向上飛散，沾到烤網及食材表面，反而影響口感。曾建榮直言，專業燒肉店不會先把木炭泡水，因為烤肉仍需要足夠火力，濕木炭放進爐內反而會暫時降低溫度，形同本末倒置，他建議，如果不想讓木炭燒得太快，放慢補炭速度就好了，不需要把木炭弄濕再放進去，曾建榮指出，木炭一次放得太多、排列過於密集，火勢自然會快速升高；只要控制放炭數量、擺放密度及補炭速度，就能調整火力，不必多做泡水這個步驟。遇到火勢過旺時，可以使用能噴出細水霧的噴瓶少量控火，但不宜直接大量澆水，以免炭灰飛散；也可以將食材暫時移到烤爐外圍，利用較低溫度慢慢烤熟。曾建榮表示，泡水木炭確實可能較慢被引燃，但不代表更耐燒，也沒有足夠理由證明能讓肉變得更好吃，建議控制木炭用量、擺放密度及補炭速度，才是穩定火力、避免食物烤焦的實際方法。