連載20年的《黑執事》迎來重要里程碑！枢やな創作的漫畫《黑執事》自2006年於《月刊 G Fantasy》展開連載，今年迎接20週年，官方一口氣推出20週年特設網站、紀念宣傳片，並宣布將舉辦紀念展覽；最新單行本第36集也將於9月26日在日本上市。
📌 20週年特設網站：回顧賽巴斯欽、謝爾20年歷程
枢やな 創作的人氣漫畫《黑執事》自2006年於《月刊 G Fantasy》展開連載，20週年官方除了推出紀念特設網站、公開20週年紀念影片，也宣布將舉辦紀念展覽，陪粉絲一起回顧賽巴斯欽與謝爾走過的20年。
《黑執事》20週年紀念特設網站，整理作品從2006年連載至今的重要歷程，包括漫畫、電視動畫、遊戲、音樂劇、原畫展等跨媒體發展，陪粉絲回顧賽巴斯欽與謝爾一路走來的20年。
📌 20週年宣傳片：漫畫、動畫經典畫面一次回顧
官方同步公開20週年紀念宣傳影片，以歷年漫畫與相關企劃內容回顧作品發展。9月18日發售的《月刊 G Fantasy》10月號也推出週年特別企劃，收錄20年年表，以及作者枢やな、賽巴斯欽聲優小野大輔、謝爾聲優坂本真綾等人的祝賀留言。
📌 20週年紀念展：時間、地點後續公開
官方也宣布將舉辦《黑執事》20週年紀念展，預計透過展覽再次呈現作品世界觀及20年創作歷程，目前詳細舉辦時間、地點尚未公布，後續資訊將由官方陸續公開。
📌 漫畫新刊：第36集9月26日日本上市
《黑執事》目前仍持續連載，系列全球累計發行量已突破3600萬冊。漫畫曾於2024年進入長期休載，讓作者為後續劇情及故事高潮進行準備，並於2025年恢復連載；最新單行本第36集則確定於9月26日在日本推出。
動畫近年也接連回歸，2024年推出《寄宿學校篇》，2025年播出《綠之魔女篇》，賽巴斯欽與謝爾依舊分別由小野大輔、坂本真綾配音。隨著20週年到來，後續還有哪些紀念企劃，也值得粉絲持續關注。
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枢やな 創作的人氣漫畫《黑執事》自2006年於《月刊 G Fantasy》展開連載，20週年官方除了推出紀念特設網站、公開20週年紀念影片，也宣布將舉辦紀念展覽，陪粉絲一起回顧賽巴斯欽與謝爾走過的20年。
《黑執事》20週年紀念特設網站，整理作品從2006年連載至今的重要歷程，包括漫畫、電視動畫、遊戲、音樂劇、原畫展等跨媒體發展，陪粉絲回顧賽巴斯欽與謝爾一路走來的20年。
官方同步公開20週年紀念宣傳影片，以歷年漫畫與相關企劃內容回顧作品發展。9月18日發售的《月刊 G Fantasy》10月號也推出週年特別企劃，收錄20年年表，以及作者枢やな、賽巴斯欽聲優小野大輔、謝爾聲優坂本真綾等人的祝賀留言。
官方也宣布將舉辦《黑執事》20週年紀念展，預計透過展覽再次呈現作品世界觀及20年創作歷程，目前詳細舉辦時間、地點尚未公布，後續資訊將由官方陸續公開。
📌 漫畫新刊：第36集9月26日日本上市
《黑執事》目前仍持續連載，系列全球累計發行量已突破3600萬冊。漫畫曾於2024年進入長期休載，讓作者為後續劇情及故事高潮進行準備，並於2025年恢復連載；最新單行本第36集則確定於9月26日在日本推出。
動畫近年也接連回歸，2024年推出《寄宿學校篇》，2025年播出《綠之魔女篇》，賽巴斯欽與謝爾依舊分別由小野大輔、坂本真綾配音。隨著20週年到來，後續還有哪些紀念企劃，也值得粉絲持續關注。