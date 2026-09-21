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▲昆凌（如圖）提到，老公周杰倫、三個小孩都非常最喜歡奶油雞，是最能符合家庭氣氛的料理。（圖／記者王意馨攝影）

「天王嫂」昆凌與周杰倫婚後甜蜜，日前更加入陸綜《中餐廳10》大秀精湛廚藝，不時也會在家中親自下廚製作多道拿手與創意料理。今（21）日出席頂奢廚電品牌Gaggenau開幕活動，現場製作拿手菜奶油雞，透露全家人都愛吃。另外，昆凌也透露夫妻倆都會做菜，更放閃：「如果一個人在廚房，另一個人會在不遠處，一起試吃、享受這個過程。」昆凌日前在《中餐廳10》展現廚藝，事前特地在家苦練廚藝，並在社群分享下廚影片，煮了三杯雞、奶油雞以及糖葫蘆等多道料理。今日昆凌出席頂奢廚電品牌活動，現場更料理拿手菜奶油雞，只見她料理時，動作十分優雅，宛如公主一般。昆凌提到，老公周杰倫、三個小孩都最喜歡奶油雞，是最能符合家庭氣氛的料理，另外昆凌也透露全家人常擠到廚房，「我煮飯時，小孩會在一旁畫畫。」被主持人問到周董平時是否會下廚？平時大多由她掌廚嗎？昆凌回答：「我們都差不多耶，通常一個人在廚房，另一個人也在不遠處，因為我們要一起試吃、大家享受這個過程。」事實上，昆凌曾在社群上分享下廚影片，期間她溫柔呼喚周董：「阿Chow，你可以過來試吃一口嗎？」周董試吃後大讚：「看起來不錯唷。」夫妻倆即使結婚10年互動依舊超甜。另外，兒子Romeo當時也貼心地當起媽媽的小幫手，對此昆凌也笑說家裡男生要負責幫忙，女生則負責「等吃」，更透露小女兒Jacinda是擔任時間控管的角色，一家五口超幸福！