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柬埔寨當局今(21日)帶領媒體進入位於波羅勉省「8號電詐園區」實地走訪，詐騙園區樣貌再次曝光，可看到內部如同獨立的城中城，辦公與住宿等設施齊全，在辦公室上甚至出現許多中文標語，提醒詐團份子「請不要假裝很努力」。根據柬中時報報導，該園區今年2月已被柬埔寨執法部門查處並關閉，園區規模龐大，可容納約2萬人，規模猶如一座小型城市，占地約120公頃，於2023年開始建設，多棟大型建築密集分布，辦公、住宿、餐飲、商業及網絡等設施一應俱全，儼然形成一座獨立的城中城，與太子集團有關。報導提到，園區內除了成排的大樓，還有許多生活設施，一些區域設置大量門禁機器，園區道路和公共區域安裝監控設備。部分區域物品散落。一些建築尚未完全完工，現場仍堆放大量瓷磚等建築材料。部分建築內部仍留有大量辦公桌椅、顯示器等設備，並設有大型機房，機櫃內密集布設光纖及網路線路。辦公室牆上還掛有編號手機袋，並出現「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲」等中文標語。亦有別處房間藏著「新加坡警察部隊商業事務局」字樣及標誌，但無法確定該房間具體用途。報導提到，8號園區由Legend Innovation運營，該公司與太子集團相關，園區註冊地址、支付及物流服務等方面也被發現與匯旺集團存在聯繫。Legend Innovation及其董事Eang Soklim今年3月被英國政府制裁。