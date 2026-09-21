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▲新店溪水岸第一排、街廓串連9萬坪秀朗追風河濱公園的「雙首排」景觀優勢，是近年來最受矚目的水岸指標個案之一。（圖／業者提供）

跨界新北市中、永和的「秀朗橋北側重劃區」（下稱秀朗北），是雙北近年來極珍稀的水岸再開發，不僅地處交通樞紐、坐擁曠闊的水綠休閒軸帶，加上面河景觀沒有高架橋與河堤遮阻，讓它2025年甫竣工就博得「藍鑽級水岸重劃區」的美譽。深耕雙和多年的品牌建商「漢皇集團」，於今（9/21）舉辦《漢皇洸境》（Aqua One）開工典禮。該案不僅是秀朗北首發1號作品，更享有新店溪水岸第一排、街廓串連9萬坪秀朗追風河濱公園的「雙首排」景觀優勢，是近年來最受矚目的水岸指標個案之一。「漢皇集團」自1992年創辦至今，挾帶逾30年品牌實力，持續用住宅作品翻轉中永和的天際線，並為人稠物穰的都會生活空間創造宜居體驗，是當前馳譽住宅市場的都市重構實踐家。出席開工典禮的「漢皇集團」副董事長孫鼎翔表示，集團第一個住宅作品，就是永和區的《銀河水都》，睽違20年後，再度於周邊推出水岸景觀宅，對品牌來說深具承先啟後的意義。他也提到，秀朗北的優勢區位，完美整合生活機能與慢活休閒，搭配《漢皇洸境》高規格制震以及New RC結構的建築規劃，是漢皇創辦以來致力「城市共好．生活共行．住者共感」的實踐。「秀朗橋北側重劃區」輪廓呈南北狹長，全境沿著新店溪左岸的水綠軸帶縱向舒展，其中又以重劃區東側的面河第一排位置，視野最佳。深耕雙和數十載的「漢皇集團」所取得的秀朗北土地，則全數為河景第一排。秀朗北全境採低密度開發，將近50%為公園、綠地等公共空間，加上重劃區整齊美觀的街廓，以及親水休閒廊帶，生活空間品質大幅超越擁擠的舊市區。此外，秀朗北還是新北市首座「低衝擊開發示範區」，是一種打造水韌性的海綿城市工具。極端氣候下，台灣面臨加劇的暴雨、洪災、澇患，更突顯海綿城市對永續宜居、土地安全，以及房產保值的關鍵影響。「秀朗橋北側重劃區」地處新北市首環中的最外環，一橋進台北優勢，零時差共頻首都圈繁華，加上立席交通樞紐節點，可快速銜接新北環快、64快速以及水源快速，5-10分鐘可抵達公館與十四張生活圈，10-15分鐘暢馳敦南商圈，徜徉跨域生活的豐富便利與多元性。此外，秀朗北亦緊鄰捷運秀朗橋站，於景安站可轉乘「中和新蘆線」，大坪林站可轉乘「松山新店線」，轉乘後可將雙和的成熟生活機能、中正與大安區的精華生活圈，以及新店的科技重劃聚落，完整縫合在15-20分鐘的捷運通勤圈內。目前「漢皇集團」確定的都更、危老、合建等全數案件量已高達50案，大規模的公辦都更案，除了「永和大陳地區」的單元6、7，合計總面積為6,960坪，總銷上看500億；另一個則是在2026年8月以最優申請人取得「新北市頂溪捷運周邊地區公辦都市更新案（A區）」，基地面積高達1.67公頃，全案總價值約400億。從推案規模，足見「漢皇集團」雄厚的整合實力與企圖心，尤其近年來更將推案版圖朝一級戰區的台北市晉級，包括中正區武昌街《漢皇城双》、文山區木柵路《漢皇蒔序》、士林海光段《漢皇韶光》等精華聚落。對於上千億的都更案量，孫鼎翔表示，台灣的住宅空間必須回應市民與市場的期待，在實踐公共性時，更要「共感」購屋者對當代生活的核心需求，他說：「當所有人都對一件事帶有共感、相同頻率，就會集結成一種文化和方向，對漢皇來說，那就是打造出好好陪伴每個人過生活的房子。」