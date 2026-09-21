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綠盤勢較合理 澎湖、新竹仍有難度

「關鍵在新北！」吳子嘉：已進入五五波

吳子嘉：差距恐縮至5萬票內

距離年底縣市長大選僅剩約2個月，各地選戰陸續進入正面交鋒階段，近期外界流傳，國民黨內部評估6都可望守住4都，民進黨則喊出「坐7望8拚9」，除了看好7個縣市，也將新竹縣、澎湖縣及新北市列為爭取目標。針對這波地方選戰版圖，《美麗島電子報》董事長吳子嘉提出觀察直言，新北真的已進入五五波平盤狀態，洋流效益更是逐漸外溢。吳子嘉旗下《美麗島電子報》長期發布時政民調，因此其對地方選情的看法受到關注，近日他登上網路節目《下班瀚你聊》專訪，節目主持人黃暐瀚談到藍綠兩陣營目前的內部評估，指出國民黨認為台北、新北、桃園、台中4都較有機會守住，彰化縣、嘉義市、宜蘭縣3個地區則屬於選情艱困的現任藍營執政區，另盼爭取收回金門縣及澎湖縣。至於民進黨則提出「坐7望8拚9」的目標，除了看好高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣等7個選區的戰況，同時也將新竹縣、澎湖縣列為搖擺區，並把新北市視為最大的挑戰目標。對於兩邊的盤勢評估，吳子嘉表示，目前民進黨提出的版本「比較合理」，畢竟彰化縣、宜蘭縣、嘉義市及屏東縣本來就是綠營地盤，嘉義縣更不必多談，不過由於目前尚未掌握到最新民調，因此宜蘭縣仍不宜下太多判斷；相較之下，他點出澎湖縣、新竹縣目前對民進黨而言仍有難度，尤其新竹縣綠營參選人鄭朝方還可能面臨司法問題的影響。話鋒一轉，吳子嘉強調，真正值得觀察的還是「新北市」，儘管國民黨陣營普遍覺得可以守住新北，但目前戰局已逐漸拉近，呈現五五波的態勢。藍營方面若認為，國民黨籍現任市長侯友宜具有一定優勢，那麼綠營同樣也有前總統蔡英文加入戰局而帶動選情，因此雙方仍存在高度變數。吳子嘉進一步談到，前行政院長蘇貞昌近日現身新北引發討論，外界甚至以「囂張大進場」形容，不過在他看來，這反映出民進黨在新北逐漸累積一定氣勢、底氣，手上的政治資源與可打出的牌也比過去更多；吳子嘉還提到，國民黨陣營近期不斷質疑沈伯洋在台北掀起的「洋流」，但就他的觀察，這股聲勢確實已經形成，而且開始出現向新北外溢的現象。因此，吳子嘉分析，新北選戰後續很可能持續拉鋸，甚至預估最後雙方的得票差距恐縮小到5萬票以內，換算得票率約3%左右。他強調，這樣的局面與過去國民黨在新北市長選舉經常取得較大差距的情況相比，已經出現明顯不同。吳子嘉舉出2014年藍營朱立倫對上綠營游錫堃為例，當時朱立倫雖然最終勝選，但僅約以2萬票之姿險勝，而當時選前封關民調也曾顯示雙方差距相當接近。他指出，新北並非國民黨能夠單純以過去選舉結果判斷的戰場，仍須觀察接下來民調與選戰動態。