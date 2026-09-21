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古裝陸劇《蘭香如故》11日開播以來穩坐各大平台收視冠軍，男女主角劉學義和譚松韻近日上節目聊起拍攝親密戲，坦言彼此私下關係太好，不但上戲時不敢對視太久怕笑場，接吻完還假裝聊天緩解尷尬氣氛。劉學義和譚松韻客座綜藝節目《毛雪汪》，被問及拍親密戲是否要培養感情，譚松韻說，男女主角私下有交情肯定有幫助，才說了「但是」劉學義就插話，坦言親密戲最好是男女演員關係不熟悉的時候拍，反而那種害羞、靦腆、不好意思的情感在鏡頭裡面才是最真實。譚松韻和劉學義笑說，一旦男女主角變得很熟，容易把浪漫戲碼演成兄弟打鬧，也因為兩人私下關係太好，拍感情戲經常笑場，譚松韻吐槽劉學義私底下太會耍寶，導致雙方後來拍戲時乾脆不敢長時間對視，因為一站在彼此對面就憋不住笑意，因此兩人拍感情戲的祕訣就是「繃個幾秒」，導演看到效果差不多、夠用了就喊卡。此外，譚松韻還透露，全劇其實只拍了一場吻戲，而且該場戲是兩人在順劇本時，現場臨時決定加進去的，並不是原先劇本裡的重頭戲，也因為是古裝戲，那場親吻戲拍得非常快，基本上只是「蜻蜓點水」的程度，拍完後兩人就若無其事地假裝聊天來避免尷尬。