我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨（20）日舉辦「左營楠梓後援會誓師暨楠梓區後援會成立大會」。（圖／翻攝畫面）

▲ 民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨（20）日在參加「左營楠梓後援會誓師暨楠梓區後援會成立大會」時受到熱烈歡迎。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆20日於「左營楠梓後援會誓師暨楠梓區後援會成立大會」時，針對左營、楠梓下一階段發展提出「產業、交通、生活」三大方向，其中產業面將以楠梓園區為核心，持續擴大先進製程、封測、設備材料及研發能量，並串聯清大、陽明交大等學研資源。賴瑞隆「左營楠梓後援會誓師暨楠梓區後援會成立大會」昨天在左楠後援總會總會長李清讚帶領左營、大新莊、右昌、後勁、楠梓坑、土庫、援中藍田等地的後援會幹部匯集力量全力支持賴瑞隆。另外，在交通面則推進新台17線、楠梓園區聯外道路及捷運紫線規劃；生活面將持續擴充公托與幼兒園量能，並結合育兒、生育支持及長照服務，滿足左楠人口成長與年輕家庭增加所帶來的需求。賴瑞隆表示，過去提到楠梓，許多人首先想到的是加工區、工業區以及高雄煉油廠。如今隨著原高煉廠土地轉型為楠梓產業園區、台積電進駐，相關供應鏈持續布局，左楠已成為南部半導體S廊帶的重要節點。位於左營的國家重點領域校際研教園區，也有清華大學、陽明交通大學進駐，投入半導體、人工智慧、智慧製造及淨零等領域人才培育。賴瑞隆指出，高雄產業轉型是中央、地方長期投入及歷任市府團隊持續推動的結果，下一階段要讓產業聚落更加完整、增加工作機會、提升薪資，讓更多青年留在高雄發展。賴瑞隆說，左楠的轉型交通與生活環境要同步升級，新台17線北段已通車、南段工程持續推進，未來將持續推動全線完成。此外，因應北高雄持續增加的通勤與產業運輸需求。將持續強化楠梓園區聯外交通，並爭取捷運紫線核定與後續推動，串聯左營高鐵、高雄大學、楠梓產業園區及橋頭科學園區等重要節點。賴瑞隆也提到，楠仔坑運動中心今年已正式開幕，加上後勁溪整治、排水改善、蓮池潭周邊建設及眷村文化保存等工作持續推進，左楠正在從產業重鎮進一步朝向兼具就業、交通、休閒與生活品質的宜居區域發展。賴瑞隆指出，近年左楠從產業、交通到生活環境都有明顯進步，也再次證明「選對的人，走對的路」的重要，城市建設以及許多的重大工程都需要持續推進、接力完成。未來他將在既有基礎上繼續往前，讓左楠的產業發展、交通建設與生活品質同步升級，也讓高雄持續進步、穩健向前。左楠後援總會總會長李清讚表示，自己長期關心地方發展，更重視高雄未來的建設方向，未來市政需要穩定推進，要讓賴瑞隆順利接棒陳其邁，議會也要過半，成為未來市府施政的重要後盾和力量，讓各項建設與地方發展能落實。立法委員李柏毅表示，從謝長廷、陳菊到陳其邁，歷任市長持續推動高雄轉型與建設，未來也期待由賴瑞隆接下「關鍵第四棒」，延續高雄進步發展的腳步。李柏毅指出，議會席次過半攸關政策與預算的推動成效，拜託左楠鄉親也全力支持民進黨提名的四位議員候選人，讓地方建設與市政推動能夠在府會合作下順利推動。20日的「左營楠梓後援會誓師暨楠梓區後援會成立大會」包括立法委員李柏毅、高雄市議員黃文志、李雅慧、何權峰、黃彥毓，以及議員參選人尹立、張以理皆出席支持。賴瑞隆也特別感謝李清讚及各地後援會幹部投入籌備，接下來每一天都會全力以赴，持續深入地方並提出具體政策，接受市民檢驗，在最後衝刺階段，凝聚更多支持與認同，為高雄下一階段的發展全力打拚。